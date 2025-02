“Paprika – Sognando un sogno” ultima opera del giapponese Satoshi Kon, arriva per la prima volta nei cinema italiani in versione restaurata in 4K. Appuntamento al Politeama Paolillo di Barletta lunedì 17 e martedì 18 febbraio (ore 18.30 – 21.30) per ammirare il viaggio psichedelico nel mondo onirico e visionario firmato dal geniale Kon (regista, animatore e fumettista scomparso nel 2010 a 46 anni) che ha ispirato Nolan, Aronofsky, Fincher, Gondry ed Hosoda.

Presentato in anteprima mondiale alla 63^ Mostra internazionale di Venezia nel 2006, “Paprika”, basato sull’omonimo romanzo di Yasutaka Tsutsui, costituisce una pietra miliare nella storia dell’arte cinematografica e dell’immaginario collettivo. Ambientato in un futuro prossimo il film narra le vicende della dottoressa Atsuko Chiba e del suo alter ego Paprika. Grazie alla DC Mini, una tecnologia che consente di esplorare i sogni altrui, l’opera affronta temi profondi come l’identità, il subconscio e i confini tra realtà e immaginazione.

“Paprika – scrive Andrea Fontana, autore, critico, sceneggiatore ed esperto di cinema e fumetti – seguendo l’insegnamento di artisti visionari che dialogano con la dimensione onirica quali David Lynch o Luis Brunel, è un intersecarsi di piani diversi di realtà e sogno, un vortice che porta lo spettatore a non poter discernere l’uno dall’altro”. La colonna sonora è fimata da Susumu Hirasawa. Il film è distribuito da Nexo Studios in collaborazione con Radio DEEJAY, Lucca Comics & Games, Cultura POP, MYmovies, ANiME GENERATION.