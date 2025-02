Entrerà nel vivo sabato 22 febbraio, alle ore 18 al Circolo Unione di Barletta, la prima edizione del premio letterario dal titolo “Cara Nietta“, dedicato alla memoria della compianta professoressa barlettana Nietta Borgia Languino, scomparsa nel 2023. Cerimonia di premiazione per i vincitori delle due categorie di concorso, Poesia a tema libero e Poesia in vernacolo. I primi tre classificati di ogni categoria saranno premiati con coppe e attestati artistici. Saranno assegnati premi speciali e menzioni di merito.

L’iniziativa, a partecipazione libera e organizzata a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Barletta, Circolo Unione di Barletta e Centro Studi “Barletta in Rosa A.P.S.” era stata voluta per mantenere viva la passione per il vernacolo barlettano della professoressa Nietta Borgia Languino.