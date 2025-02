Un evento ludico e all’insegna della socializzazione, ma con un obiettivo ben preciso: sostenere le persone più fragili attraverso una raccolta fondi. E’ stato questo il principio alla base del torneo di burraco per beneficenza organizzato domenica scorsa all’interno del Circolo Tennis Hugo Simmen di Barletta.

Oltre 100 coppie partecipanti si sono messe alla prova e confrontate in un contesto divertente ed amichevole, ma soprattutto hanno permesso, attraverso il ricavato delle quote di iscrizione al torneo, di sostenere i progetti sul territorio di tre benemerite realtà. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori utilizzerà i proventi per l’acquisto di un ecografo che verrà utilizzato dai volontari medici della ASL per effettuare visite di prevenzione gratuite.

Alla serata sono inoltre intervenuti i referenti dell’associazione WorkOut, impegnata nella promozione dell’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, e di Ambulatorio Popolare, attivo nelle iniziative di comunità mutualistica a favore di italiani e stranieri. Al termine della serata sono state premiate le prime 15 coppie classificate, sebbene tutti i partecipanti, indistintamente, abbiano ricevuto l’unanime plauso degli organizzatori del torneo e del presidente del circolo Savino Lapalombella.