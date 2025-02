“È ricominciata a Barletta, presso la Sala Athenaeum, il 9 Febbraio scorso, la rassegna di Teatro e Musica “Corpi Ketonici – Espulsioni di scena” – questo il comunicato diffuso dagli organizzatori della rassegna Michela, Gianbattista, Mariella, Annalisa – giunta alla sua 2a edizione. Lo spettacolo di esordio, “L’ Infinito… in stile libero”, di e con Michela Diviccaro, Mariella Parlato, Annalisa Rizzitelli e Giambattista Rossi – che ne ha curato anche la regia- ha divertito fino alle lacrime il numeroso pubblico presente , registrando “il tutto esaurito”. Infatti, a grande richiesta, si sta già pensando ad una replica fuori programma. Inizio di buon auspicio per il prosieguo della rassegna che vuole essere un modo per dare spazio “anche” ad artisti ed opere di indubbio valore, frutto di ricerca e con sguardo contemporaneo, fuori dai circuiti ufficiali.

Organizzata dall’associazione Sciarabba’ di Michela Diviccaro con la collaborazione di “Fattoria degli Artisti” di Giambattista Rossi, coadiuvati dalle attrici freelance Mariella Parlato e Annalisa Rizzitelli, prende in prestito il titolo da un termine scientifico, sostituendo la “Ch” con la “K”, che significa letteralmente: sostanze chimiche presenti nel sangue, negli stati di acidosi, che è meglio espellere. Le nostre espulsioni di scena sono, però, benefiche, positive. Corpi Ketonici, titolo originale fatto di parole dal suono forte che alludono alla presenza in scena del “corpo” degli artisti che si esprimono e che, pronunciate, danno vibrazioni decise; per noi indicano l’urgenza di portare in scena e di portare fuori, alla luce, ovvero di espellere tutta l’arte nascosta di questo territorio e non solo.

I prossimi appuntamenti: sabato 22/febbraio, ore 20,30, “Cappuccetto …e il lupo? “, una versione comica e irriverente della celebre favola, di e con Annalisa Rizzitelli, Gianbattista Rossi, Davide Puccetti; domenica 23/Febbraio, ore 18,30, “Virtuosamente… in Pianoforte, con il Maestro Pasquale Iannone– pianista che il mondo ci invidia- interprete sopraffino di Beethoven, Chopin e Rachmaninov, con un repertorio non privo di sorprese. Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto e collaborato per la realizzazione di questa nostra rassegna, agli sponsor e a tutti voi che continuerete a ridere e a godere con noi dell’Arte e della Bellezza”.