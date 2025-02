Il mercato settimanale di via Rossini dovrà essere trasferito. I disagi denunciati dai residenti anche attraverso un esposto alla Procura della Repubblica non rendono più possibile la coesistenza tra abitazioni civili e stalli dei mercatali. Ieri pomeriggio l’assessore alle Attività produttive, Giuseppe Dileo, ha incontrato nella sede della Polizia Locale i commercianti e le associazioni di categoria per illustrare le due ipotesi di trasferimento vagliate dal Comune sino a questo momento. La prima prevede lo spostamento del mercato in via Traetta, la strada che congiunge via Donizetti all’ospedale “Dimiccoli”. Vicina ad un grande parcheggio e sufficientemente ampia, hanno spiegato i tecnici, per accogliere sia gli stalli degli alimentari che quelli di merce varia. Verrebbe garantito anche il transito delle ambulanze che non dovessero optare – come diverrebbe preferibile almeno il sabato – per l’accesso in ospedale attraverso viale Ippocrate e via Lattanzio. Un’ipotesi, però, accolta abbastanza freddamente dai commercianti, per il timore che la separazione seppure di un centinaio di metri dal resto del mercato settimanale posizionato tra via Achille Bruni e largo Ariosto possa penalizzare le loro attività. E’ il motivo per cui ha ripreso quota l’altra soluzione proposta dal Comune diversi mesi addietro, rivalutata dai commercianti dopo una prima bocciatura. E cioè il trasferimento in via Papa Giovanni XXIII, dove il mercato era collocato sino a dieci anni fa prima che venisse spostato in via Rossini a causa dei lavori al sottovia Pertini. Qui potrebbero essere posizionati gli stalli degli alimentari mentre quelli di merce varia verrebbero distribuiti tra via Rossini e via Achille Bruni. Sebbene sia ancora al vaglio del Comune l’ipotesi che in via Papa Giovanni XXIII possa essere trasferita la quasi totalità del mercato, non solo l’alimentare. La palla passa ora ai commercianti che nei prossimi giorni dovranno valutare le due opzioni in campo ed arrivare ad una scelta condivisa. Domani l’amministrazione comunale, in un nuovo incontro, farà il punto della situazione anche con i residenti di via Rossini. Resta ferma la volontà, ha spiegato l’assessore Dileo, di individuare nel PUG in fase di elaborazione, una nuova area mercatale.