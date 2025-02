La storia dell’economia italiana a partire dall’unificazione sino ai giorni nostri, per comprendere le ragioni che hanno impedito al Paese di replicare il “miracolo economico” vissuto nel secondo dopoguerra. Da un’ampia ricerca promossa dall’Istituto Bruno Leoni nasce l’ultimo libro dell’economista ed ex parlamentare di origine andriese Nicola Rossi, presentato nel corso di un incontro organizzato dal Rotary Club di Barletta. “Un miracolo non fa il santo” spiega in maniera analitica quando, come e perché l’Italia è stata capace di creare imprese e ricchezza diventando una delle principali economie occidentali. E per quale motivo negli ultimi decenni non si sono più replicate quelle condizioni.

Vanno in questa direzione e sono dunque apprezzabili – spiega Rossi – alcuni risultati raggiunti dalle politiche economiche del Governo Meloni, anche se il giudizio finale rimane sospeso.