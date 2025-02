Si è proceduto stamane alla consegna del cantiere per la realizzazione a Barletta del nuovo Polo dell’Infanzia, tra le vie Angelo Velasquez e Valdemaro Vecchi, nella zona 167.

La struttura sarà realizzata grazie al finanziamento di 5 milioni di euro ottenuti con la candidatura del progetto al PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al quale è stato addizionato il cofinanziamento comunale di 1 milione di euro.

La procedure per l’affidamento dei lavori, che avranno una durata di 720 giorni, sono state coordinate da Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa.

Il nascente Polo dell’Infanzia ospiterà 3 sezioni di asilo nido ed altrettante di scuola materna, tutte caratterizzate da elevati standard di confortevolezza e di massima sostenibilità energetica ed ecologica.

“Con il Polo dell’Infanzia – afferma il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito – continua l’impegno dell’Amministrazione nella realizzazione di strutture scolastiche, creando oggi le premesse per migliorare l’offerta educativa ai nostri bambini, cittadini del futuro, ed offrire un servizio pubblico adeguato alle caratteristiche ed ai bisogni formativi di quella fascia. Con la realizzazione del Polo dell’Infanzia aumentano i servizi destinati alle giovani famiglie residenti nella zona di espansione 167, facilitando il lavoro femminile, ponendo le premesse per incrementare il tasso di natalità e, non ultimo, raggiungere l’obiettivo europeo del 33% relativo ai servizi per la prima infanzia”.