“Care cittadine e cittadini,

siamo giunti alla metà del mandato amministrativo che mi avete conferito – questa la lettera aperta del Sindaco con aperture alle principali forze che erano parte della sua maggioranza in Consiglio comunale, per tentare di ricomporla in vista della fatidica approvazione del Bilancio di previsione di giovedì 27 febbraio – che credo di aver fino ad ora onorato, dedicando tutte le mie energie al miglioramento della nostra amata città. Ci ho provato, ci provo ogni giorno e spero che venga recepito da tutti Voi. Tanti sono stati gli interventi conclusi. Molti Progetti figli della mia precedente amministrazione, diversi rinvenienti dalle passate amministrazioni e molti altri ancora sono stati avviati e spero di consegnarli al patrimonio della intera collettività nel più breve tempo possibile.

Certo, con i barlettani sono sempre stato onesto e continuerò ad esserlo, non negando che alcune scelte sono state oggetto di critiche ed altre ancora non sono andate come avevo auspicato, sia perché è umano avere divergenti valutazioni e sia perché, nostro malgrado, dobbiamo confrontarci con la realtà fatta di scarse risorse economiche e difficoltà con le risorse umane a disposizione. Ma ciò che Vi chiedo è di concedermi il riconoscimento della buona fede e del perseguimento del pubblico interesse e della comunità barlettana. Sul piano politico, poi, non sarebbe onesto negare che vi siano state delle accese fibrillazioni, ma ora è il momento della condivisione.

Ed in questa ottica che mi rivolgo agli interi gruppi consiliari di Forza Italia e Barletta al Centro, chiedendogli pubblicamente una reciproca assunzione di responsabilità approvando il bilancio di previsione e riconoscendo anche a loro il diritto ad una diretta partecipazione in Giunta comunale, mediante propri rappresentanti per costruire armonicamente la futura azione amministrativa. Ho bene a mente la necessità di recepire le sensibilità politiche dei Consiglieri comunali di Forza Italia e Barletta al Centro, i loro suggerimenti per migliorare il bilancio del comune, la legittima volontà di incidere nel campo amministrativo, attraverso donne e uomini che loro dovranno indicarmi. Lo stesso richiamo alla reciproca assunzione di responsabilità che sento di rivolge al Presidente del Consiglio comunale Marcello Lanotte, con il quale si era aperto un vivace confronto politico-istituzionale che, sono convinto, il tempo ha mitigato e chiarito, poiché ciascuno di noi, nella rispettiva veste istituzionale, ha sempre lavorato con rigore alla costruzione del bene comune.

Per tutte queste ragioni abbiamo il dovere di riprendere questo percorso virtuoso, esclusivamente perché chiamati ad una responsabilità politica ed amministrativa dagli elettori barlettani e come già abbiamo fatto, in modo trasparente e lungimirante, per oltre un anno e mezzo. E’ questo il momento di riprendere il percorso, con serietà e rigore, perché è Barletta a richiederlo.”