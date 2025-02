Oggi 25 febbraio 2025 alle 9:00 a Torre Rossa – Bisceglie si è tenuto l’evento di presentazione e formazione “Stati Generali della Digitalizzazione in ASL BT” con la responsabilità scientifica del Dott. Ivan Viggiano, Direttore Amministrativo ASL BT.

All’evento formativo hanno partecipano, tra gli altri:

Tiziana Dimatteo – Direttrice Generale ASL BT

Ivan Viggiano – Direttore Amministrativo ASL BT

Alessandro Scelzi – Direttore Sanitario ASL BT

Cosimo Elefante – Responsabile per la Transizione Digitale e Direttore del Dipartimento per la Transizione digitale della Regione Puglia

Concetta Ladalardo – Dirigente Responsabile Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie – Fondi PNRR Regione Puglia

Maria Cammarrota – Dirigente Responsabile UOSVD ICT e Responsabile per la Transizione Digitale della ASL BT

Lorena Di Salvia – Dirigente Analista presso UOSVD ICT della ASL BT

Dopo una prima presentazione della strategia digitale della Regione Puglia e dei progetti sviluppati su tutto il territorio regionale attraverso i fondi PNRR, è stato presentato il Piano per la Transizione Digitale della ASL BT e sono stati analizzati nel dettaglio i principali progetti avviati per migliorare, mediante la digitalizzazione, l’organizzazione, l’erogazione dei servizi e la sicurezza informativa per operatori e cittadini.

“L’evento rappresenta un momento cruciale per condividere la visione strategica che sta guidando la trasformazione digitale dell’ente. Attraverso investimenti significativi, che superano i 16,2 milioni di euro in vari progetti, inclusi fondi PNRR e la collaborazione di oltre 20 fornitori su 19 progetti mirati, la ASL BT si pone all’avanguardia nell’innovazione, garantendo servizi più efficienti, sicuri e centrati sul cittadino”, ha dichiarato Ivan Viggiano, Direttore Amministrativo ASL BT.

“La Asl Bt ha dimostrato una notevole determinazione e proattività nell’affrontare la sfida della transizione digitale, un processo complesso che richiede impegno, investimenti e una visione strategica a lungo termine. La Regione Puglia è al fianco dell’ASL BT in questo percorso di modernizzazione, fornendo supporto e risorse per garantire che i cittadini della provincia di Barletta-Andria-Trani possano beneficiare di servizi sanitari sempre più efficienti, accessibili e vicini alle loro esigenze”, ha dichiarato Cosimo Elefante – Responsabile per la Transizione Digitale e Direttore del Dipartimento per la Transizione digitale della Regione Puglia

La ASL BT ha adottato il Piano di Trasformazione Digitale, un percorso mirato a modernizzare ed efficientare i processi interni e i servizi offerti ai cittadini.

“Più del 70% delle azioni previste nel Piano di Digitalizzazione sono ormai in fase di completamento e questo grazie all’impegno profuso da parte di tutti gli stakeholders dei vari processi. Tutti gli interventi previsti miglioreranno i servizi offerti agli assistiti ed agli stessi operatori della sanità che potranno contare su strumenti tecnologici innovativi” dichiara Maria Cammarrota, Dirigente Responsabile UOSVD ICT e Responsabile per la Transizione Digitale ASL BT.

I PROGETTI

1) Data Room e Business Intelligence

Il progetto Data Room rappresenta il cuore della trasformazione data-driven della ASL BT, finalizzato a definire e attuare la data strategy aziendale, migliorando l’accessibilità e l’utilizzo delle informazioni. Attualmente sono stati già implementati cruscotti di gestione che forniscono informazioni strategiche e tempestive rispetto ai ricoveri, al personale e alla spesa farmaceutica ospedaliera.

2) Tracciabilità tempi chirurgici

Un progetto innovativo riguarda il sistema di “Tracciabilità dei tempi chirurgici” che prevede l’adozione di dispositivi digitali (antenne beacon e braccialetti BLE) per la rilevazione automatica dei tempi associati alle diverse fasi del percorso operatorio, permettendo una valutazione statistica e una successiva ottimizzazione delle risorse.

3) Digitalizzazione dei Processi Clinico-Gestionale

La digitalizzazione dei processi clinico-gestionali rappresenta uno dei pilastri fondamentali per la trasformazione operativa della ASL BT, rendendo i processi sanitari più snelli, efficienti e trasparenti. I seguenti progetti meritano particolare attenzione:

· Implementazione Cartella Clinica Elettronica (CCE): sono stati forniti ulteriori strumenti per l’adozione completa della CCE nei Presidi Ospedalieri. Sono stati altresì previsti interventi evolutivi di interfacciamento con i monitor multiparametrici presenti nei blocchi operatori, consentendo una raccolta e visualizzazione immediata dei parametri vitali. La CCE diventerà il sistema unico di accesso che integra i diversi sistemi software ospedalieri, supportando al meglio gli operatori sanitari nella gestione dei dati clinici.

· Implementazione dell’Intelligenza Artificiale (IA): Per gestire carichi di lavoro elevati e ottimizzare le risorse, il progetto prevede l’adozione di assistenti virtuali basati su IA.

· Digital Academy: Parallelamente agli sviluppi tecnologici, viene attivato un percorso di formazione volta all’incremento delle competenze digitali del personale aziendale.

4) Centralità del Cittadino

Il Progetto di Accoglienza Digitale della ASL BT è stato fortemente promosso dalla Direzione Strategica dell’ASL BT, con il supporto dell’ICT, al fine di migliorare l’accessibilità e l’efficienza dei servizi sanitari, ponendo un focus particolare sulla centralità del cittadino.

È stata progettata una App di Accoglienza Digitale per migliorare l’esperienza dei pazienti e facilitare l’accesso ai servizi sanitari, fornendo un supporto per l’orientamento e la navigazione all’interno delle strutture sanitarie aziendali, grazie al sistema di wayfinding indoor che guida l’utente verso i vari punti di interesse. Inoltre, nella App, è presente un Assistente Digitale con IA generativa che risponde alle domande frequenti dei pazienti, offrendo supporto informativo immediato.

L’App servirà anche ad effettuare Survey e Monitoraggio per rilevare il grado di soddisfazione del cittadino, al fine di comprendere, lato ASL, come migliorare i servizi e i processi organizzativi interni, nonché l’approccio con i pazienti.

L’app di accoglienza digitale si associa all’URP Digitale già in uso nella ASL BT (unico caso in Regione Puglia) dotato di un assistente virtuale e di un sistema unificato di gestione delle richieste dei cittadini che integra anche i canali social aziendali.

5) Digitalizzazione dei Processi Amministrativi – Assistenza Protesica

Il percorso di trasformazione digitale coinvolge anche i processi amministrativi. Il progetto “Assistenza Protesica” mira a rendere più efficienti le procedure di assegnazione di protesi e ausili ortopedici mediante l’automazione, la tracciabilità e l’integrazione tra sistemi.

6) Strategia di Sicurezza Informatica (Cybersecurity)

Data l’importanza cruciale della sicurezza in un contesto di crescente digitalizzazione, la ASL BT ha avviato una serie di azioni mirate al potenziamento e al governo della sicurezza informatica e della tutela dei dati.

7) Laboratorio Logico Unico (LIS)

Il nuovo sistema LIS rappresenta una rivoluzione nella gestione dei laboratori di analisi, caratterizzandosi da un sistema modulare e integrato con sistemi terzi (CCE, CUP, Order Entry, FSE 2.0) utilizzando un’interfaccia semplice ed immediata.