Il Barletta si impone per 2-0 sul campo del San Cataldo e conquista il pass per i quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti. Le reti di Lopez e Strambelli hanno deciso la sfida, regalando ai biancorossi una doppia sfida contro i siciliani dello Sciacca, in programma il 5 e 12 marzo.

Tabellino

San Cataldo (3-5-2):

Cabriglia; Cocina, Marolda (31′ st. G. Martinelli), Solimeno; Buchicchio (44′ st. Piccirillo), Fonteboa (38′ st. Santarsiero), Hysaj, Sambataro, Martinelli A. (14′ st. Falco); Leonetti (14′ st. Zinno), Gerardi.

A disp.: Grujcic, Autiero, Di Scianni, Possidente.

All.: De Franco

Barletta (3-4-1-2):

Staropoli; De Gol (35′ st. Leone), Montrone (31′ st. Casella), Lobosco (17′ st. Bayo); Giambuzzi, Bernaola, Turitto, Lavopa; Strambelli (41′ st. Rotondo); Lattanzio (17′ st. Scaringella), Lopez.

A disp.: Massari, Mariani, Dicuonzo, Parisi.

All.: De Candia

Arbitro: Tavassi di Tivoli

Reti: 21′ Lopez (B), 43′ Strambelli (B)

Note: calci d’angolo 3-2; ammoniti: Lobosco, Montrone, De Gol (B); recuperi: pt. 1′, st. 5′

Cronaca della partita

Primo tempo

Il Barletta parte subito in pressing e al 1′ Lopez ha la prima occasione con un pallonetto che finisce sul fondo. Al 4′, il San Cataldo risponde con una punizione di Gerardi deviata in corner, ma Buchicchio conclude a lato. Al 10′, i lucani sprecano una grande occasione con A. Martinelli che, solo davanti a Staropoli, non riesce a finalizzare.

Al 21′ arriva il gol del vantaggio per il Barletta: Lattanzio serve Lopez, che da centro area non sbaglia. Al 28′, Lopez ci riprova, ma il suo tiro in diagonale non trova la rete. Al 41′, Lattanzio spreca un contropiede, mentre al 43′ Strambelli raddoppia con un tiro cross che beffa Cabriglia. Il primo tempo si chiude sullo 0-2.

Secondo tempo

Il San Cataldo cerca di riaprire la partita, ma Staropoli si dimostra attento sulle conclusioni di Sambataro e Leonetti. Al 19′, Falco, appena entrato, spreca un’occasione da gol con un pallonetto troppo facile per Staropoli. Al 22′, Scaringella mette la palla in rete, ma è in posizione irregolare.

Nonostante gli sforzi del San Cataldo, il Barletta mantiene il controllo del match e al 50′ l’arbitro decreta la fine della partita. Il Barletta vince 2-0 e si qualifica ai quarti di finale, dove affronterà lo Sciacca in una doppia sfida.

A cura di Giacomo Colaprice