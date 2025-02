La promozione in Serie D, a prescindere da come andrà a finire il cammino nella fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti, è già in cassaforte per il Barletta. L’ha ottenuta dominando il campionato di Eccellenza e chiudendo i conti con abbondante anticipo. Lo sguardo, inevitabilmente, va anche alla prossima stagione. Sin da ora. Ci sta già lavorando il presidente dei biancorossi.

Raccolto di fine febbraio: un campionato, quello di Eccellenza, già vinto, un trofeo, la Coppa Italia Dilettanti Puglia, già alzato, un “triplete”, già in bacheca tre anni fa, ancora possibile.

La festa continua. Anche sul campo, in occasione della gara vinta a San Cataldo per 2-0, con reti, entrambe nel primo tempo, di Lopez e Strambelli. I biancorossi hanno chiuso il triangolare della prima fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti a punteggio pieno ed ottenuto il pass per i quarti: sarà doppia sfida contro lo Sciacca (andata mercoledì prossimo in Sicilia, ritorno il 12 marzo al “Puttilli”).

Tornando al futuro, il Barletta ripartirà da Pasquale de Candia in panchina?

