Il Barletta è già al lavoro per la stagione 2024/2025 che vedrà ai biancorossi impegnati nel prossimo campionato di Serie D. A margine del match vinto contro il San Cataldo, che ha consentito a Lattanzio e compagni di accedere ai quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti, lil presidente Marco Arturo Romano ha confermato ai microfoni di Telesveva di essere già al lavoro per la prossima annata.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, in cima alla lista dei desideri del patron biancorosso ci sarebbero gli attaccanti, Mamadou Tounkara ed Emilio Volpicelli. Tounkara, pupillo di Romano già dai tempi della Viterbese, milita nel Guidonia e ha segnato 6 gol fino a questo momento tra campionato e Coppa Italia di Serie D, di cui due nella semifinale vinta contro il Martina. Giocatore di grande rapidità, ha peccato per una mancata continuità nelle ultime stagioni, nonostante un curriculum di tutto rispetto tra Salernitana, Foggia, Lazio Primavera ecc. Il sogno sarebbe quello che porterebbe al nome di Emilio Volpicelli. Punta esperta e che ben si è disimpegnato nelle categorie superiori, ha messo a segno 5 gol con la maglia del Picerno in questa stagione. Due nomi importanti e che sicuramente confermano le intenzioni ambiziose del Barletta in vista dell’immediato futuro. Dirigenza biancorossa già al lavoro per allestire una rosa competitiva e in grado di ben figurare in quarta serie.

A cura di Giacomo Colaprice