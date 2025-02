Oltre 4 milioni di euro a valere su diverse fonti di finanziamento quasi tutte ministeriali e relative ad interventi straordinari di manutenzione della rete viaria per le annualità 2020-2024, acquisite dalla Provincia BAT per porre rimedio a diverse situazioni complesse sulle strade del territorio. In realtà siamo ancora in una fase esplorativa per manifestazioni di interesse per affidamento diretto di servizi di architettura ed ingegneria. Non ci sono, infatti, comunicazioni ufficiali della Provincia BAT bensì c’è però questo avviso pubblico per le attività di progettazione e direzione dei lavori per i nove lotti finanziati. Gli interventi più importanti a livello economico riguardano le Nuove Strade ANAS 368, 369 e 370 cosiddette “asta di Barletta sud ed asta di Barletta nord”, per intenderci la ex strada statale 16 Adriatica. Interventi complessivi, su due diversi lotti, per oltre un milione e mezzo di euro.

A seguire, in rigoroso ordine economico di finanziamento, ci sono interventi nell’ofantino ed in particolare sulla SP13 la cosiddetta “Cerignola-Trinitapoli-Saline” e sulla SP5 delle Saline e cioè da Margherita verso Zapponeta. Per entrambi gli interventi di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali, ci sono mezzo milione a testa. Poi altri interventi sulla SP2 in questo caso in territorio di Andria dove saranno effettuati lavori di recupero e risanamento conservativo per circa 4 chilometri attorno alla città federiciana assieme all’intervento su di uno dei cavalcavia presenti più volte segnalato per il suo stato di ammaloramento. Nel complesso 600mila euro. Poi ci sarà anche la SP33 a partire da Andria verso Bisceglie che a tratti saltuari per 15 chilometri e per circa mezzo milione di euro vedrà degli interventi di recupero. Stessa sorte per due chilometri e mezzo nel tratto della SP1 che inizia da Andria e va verso le quattro corsie che congiungono a Trani. Qui 226mila euro. Una goccia nel mare delle emergenze sulle strade della BAT che, tuttavia, si spera possa esser celere visti i tanti pericoli a cui ogni giorno gli automobilisti vanno incontro.