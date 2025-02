Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata dalla lista “Emiliano sindaco di Puglia”, a firma del segretario cittadino Gennaro Antonio Rociola e del capogruppo consigliare Antonello Damato.

“Prendendo spunto dal Sindaco Cannito, diciamo “Care cittadine e cittadini, siamo giunti alla metà del mandato amministrativo e…” non riusciamo più a continuare la frase. Ciò che tutti hanno visto in questi giorni è un qualcosa di sgradevole, dove tra poltrone, divani, o “chissà quale” altro comfort, non troviamo molto di buono. Qui, qualcuno che ha una giunta (o ex giunta) a cui piace fare paragoni con altre città, accusare di essere accusati, o nascondersi in post social, talvolta anche cancellati, non ha di certo “ONORATO” la città “mon amour”.

Noi “ci abbiamo provato, ogni giorno” … ma il bilancio è sotto gli occhi di tutti… tagli in ogni dove, aumenti, errori figli di una non programmazione e lungimiranza come tante volte abbiamo sottolineato. Il caro energia che in lungo e largo hanno evocato a dicembre, mentre le luminarie natalizie sono state per un mese accese h24 non era un problema? Strumentalizzare lo sport quando serviva non era un problema? Affidare qualcosa a gente di serie A e di serie B non è un problema? Favorire cittadini di classe a con quelli di classe b non è un problema?

Voi non riuscite ancora a trovare una quadra… chi entra e chi esce… chi sale e chi scende… Sempre qualcuno che rimarrà triste, ma sempre i cittadini che state prendendo in giro. La città è stanca e chi dice che non è così è figlio di un qualcosa di approssimativo…

“È questo il momento di riprendere il percorso, con serietà e rigore, perché è Barletta a richiederlo” sono le sue parole caro Sindaco Cannito, ha detto che è giusto raccontare la verità, la racconti tutta, apra gli scrigni politici, i segreti, le favolette che vi turbano da mesi… Magari tutti ci potremo commuovere, ma noi ad oggi non riusciamo a dire grazie per aver evitato un lungo commissariamento (evitabile fino a 10 giorni fa), perché non riusciamo ancora a comprendere cosa possa essere peggio”, conclude la nota.