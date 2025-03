Barletta Ricettiva è presente alla BTM di Bari, grazie al supporto di AEP – Associazioni Extralberghiere Puglia e alla collaborazione con tutte le associazioni appartenenti, per ribadire con forza la nostra missione: promuovere il territorio attraverso un turismo di qualità, sostenibile e capace di valorizzare le nostre città in sinergia.

“Siamo qui perché crediamo – questo il comunicato dei rappresentanti dell’associazione barlettana – nel potere della cooperazione. Il turismo non si costruisce da soli, ma con una rete solida di realtà che lavorano insieme per offrire esperienze autentiche e un’accoglienza d’eccellenza. La nostra presenza alla BTM non è solo una vetrina, ma un’opportunità per rafforzare il dialogo tra operatori, istituzioni e viaggiatori, con l’obiettivo di rendere la nostra destinazione sempre più attrattiva.

Barletta, e l’intera Puglia, non sono solo luoghi da visitare, ma territori da vivere. Il nostro impegno continua perché sappiamo che il turismo è motore di sviluppo, cultura e crescita economica. Con il supporto di AEP e delle tante realtà che condividono questa visione, continueremo a promuovere un’accoglienza che valorizzi il nostro patrimonio, creando nuove opportunità e aprendo le porte a un turismo sempre più consapevole e di qualità. La BTM di Bari è solo una tappa di un percorso più ampio. Noi di Barletta Ricettiva ci siamo, e continueremo a esserci, perché crediamo in una Puglia unita e forte, capace di conquistare il cuore di chi sceglie di visitarla”.