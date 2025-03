Donne, diritti e dignità nella rassegna “Libere di essere” organizzata dal Politeama Paolillo di Barletta dal 4 al 9 marzo.

In occasione della Giornata internazionale della donna (8 marzo), in calendario 5 straordinari film pluripremiati che esplorano l’universo femminile cogliendo sentimenti, emozioni, coraggio, conquiste, umanità, uguaglianza, emancipazione. Con “The Help”, “Lolita a Teheran”, “Women Talking”, “Non dirmi che hai paura” e “Simon Veil – La donna del secolo” (proiezioni alle ore 17.30) il pubblico potrà scoprire e apprezzare sul grande schermo vicende vere e toccanti dirette da registe e registi affermati e interpretate da attrici di lungo corso.

Si parte martedì 4 marzo con “The Help” (2011) di Tate Taylor. Tratto dall’omonimo best seller mondiale di Kathryn Stockett, con un cast d’eccezione (Emma Stone, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastian) racconta la storia di tre donne tenaci e molto diverse che negli anni ’60, stringono una singolare amicizia legata ad un progetto letterario segreto e rischioso che abbatte tutte le regole sociali in un periodo in cui negli Stati Uniti si lottava per i diritti civili degli afroamericani.

Mercoledì 5 marzo “Leggere Lolita a Teheran” (2024) di Eran Rlklis, ispirato al libro biografico di Azar Nafisi, rappresenta uno degli inni più belli alla libertà di espressione e al potere della letteratura. Una docente dell’Università di Teheran (Golshifteh Farahani) costretta a lasciare l’insegnamento, si riunisce in segreto con sei studentesse per leggere i classici occidentali, mentre fuori i fondamentalisti prendono il controllo. Efficace radiografia della privazione della libertà per le donne iraniane.

Giovedì 6 marzo “Woman Talking – Il diritto di scegliere” (2022) di Sarah Polley è il racconto epico di una comunità in rivolta, l’adattamento cinematografico del romanzo “Donne che parlano” di Miriam Toews, a sua volta liberamente tratto da episodi avvenuti in Bolivia nel 2011. Le protagoniste (Claire Foy, Rooney Mara e Jessie Buckley) discutono con altre donne della colonia religiosa di Manitoba di un segreto scioccante che riguarda gli uomini della comunità che per anni le hanno drogate e poi violentate. Dopo aver scoperto la verità devono decidere se restare e combattere, oppure andare via.

Venerdì 7 marzo con “Non dirmi che hai paura” (2024) il regista Yasemin Samderelli ispirandosi al libro dall’identico titolo di Giuseppe Catozzella analizza la sfida di Samia (Ilham Mohamed Osman) giovanissima atleta che sfida il regime brutale in Somalia per seguire la sua passione e presentarsi ai Giochi Olimpici di Pechino nel 2008. Correrà senza velo, peccato mortale imperdonabile con relativa rappresaglia da parte dei paesi islamici.

Sabato 8 e domenica 9 marzo chiusura in bellezza con la proiezione dell’ottimo “Simone Veil – La donna del secolo” (2021) film di Olivier Dahan che racconta la vita di Simone Veil (1927-2017) ex statista e presidente del Parlamento Europeo. Veil (Elsa Zylberstein) ebrea francese, sopravvive alla prigionia ad Auschwitz e Bobrek, alla marcia della morte, ma la perdita della sua famiglia, la violenza, l’esperienza e l’orrore per le discriminazioni non l’abbandoneranno mai. Nel suo destino le tragedie e le battaglie politiche. Un percorso eccellente: Segretaria Generale del Consiglio Superiore della Magistratura, Ministro della Salute, Presidente del Parlamento Europeo, ma anche madre, nonna, tormentata senza tregua dall’incubo dei rastrellamenti e della soluzione finale.

Con “Libere di essere”, al Politeama Paolillo, una settimana dedicata alla forza delle donne con film imperdibili e produzioni indimenticabili.