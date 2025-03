Il Carnevale è da sempre sinonimo di festa, risate e colori, un momento in cui i bambini si lasciano trasportare dalla gioia di mascherarsi, ballare e divertirsi insieme. Quest’anno, all’I.C. Pietro Mennea di Barletta, sotto la direzione della professoressa Gabriella Catacchio, il divertimento si è unito al piacere di imparare e alla consapevolezza ecologica, creando un’esperienza che ha combinato allegria, conoscenza e sostenibilità.

Venerdì 28 febbraio 2025, il Plesso Rodari è stato invaso da risate, maschere colorate e balli di Carnevale. L’atmosfera gioiosa ha coinvolto i bambini delle 12 sezioni della scuola dell’infanzia Giulini e da 8 classi della scuola primaria, che si sono ritrovati a giocare, cantare e divertirsi insieme in un turbine di allegria. Balli, giochi di compagnia e attività creative hanno animato la giornata, promuovendo la socializzazione tra bambini di diverse età.

Anche la sede centrale, San Domenico Savio, è stata contagiata dallo spirito del Carnevale. Gli alunni delle classi prime, dopo aver ascoltato un albo illustrato sulle forme geometriche, hanno dato vita al progetto “Carnevale ogni forma vale”. Restando in tema matematico, i bambini e le bambine della 4^F hanno utilizzato le frazioni per preparare il materiale necessario a realizzare un pagliaccio matematico, che verrà completato nei prossimi giorni, prolungando la gioia della scoperta. Non sono mancati laboratori artistici per la realizzazione di maschere, alcune anche a tema storico, come quelle ispirate all’Antico Egitto. L’aula immersiva ha ospitato gli alunni delle classi prime della Rodari, che hanno concluso il loro percorso artistico su Kusama, immergendosi nell’atmosfera di Carnevale con i costumi realizzati nei giorni precedenti.

La festa dell’I.C. Mennea, nello spirito di collaborazione tra scuola e territorio, è continuata anche al di fuori degli ambienti scolastici. Infatti, nella stessa giornata, gli alunni della classe 3^I Senza Zaino della scuola primaria, accompagnati dai docenti Angela Balestrucci e Giuseppe Garofoli, e una rappresentanza delle classi 1^A-B-C-D della scuola secondaria di primo grado, hanno partecipato a un’uscita didattica presso l’eco-centro della Bar.s.a. “Arcobaleno”. Erano presenti anche il dirigente scolastico, professoressa Gabriella Catacchio, e i referenti ambientali Barbara Ventura e Gilberto De Tullio.

Anche in questa occasione, creatività e sostenibilità si sono incontrate. I bambini, infatti, hanno indossato i loro costumi di Carnevale realizzati con materiali di riciclo per visitare l’eco-centro, dove hanno potuto osservare concretamente il trattamento dei materiali riciclabili. L’esperienza è stata coinvolgente, offrendo ai ragazzi l’opportunità di scoprire il ciclo di vita dei rifiuti e l’importanza di ridurre, riutilizzare e riciclare per proteggere il nostro pianeta. La dottoressa Alessia De Finis e altri esperti hanno accolto i ragazzi nell’eco-centro, guidandoli in un viaggio educativo che li ha sensibilizzati sul ruolo fondamentale che ognuno di noi può avere nella tutela dell’ambiente.

L’uscita è stata anche un’occasione per gli alunni che avevano partecipato al progetto “Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali” (D.M. 65), con il modulo “Il mondo nelle mie mani: riuso della carta”, coordinato dalle docenti Ilaria Messina e Francesca Piazzolla. I ragazzi hanno potuto mettere in pratica ciò che avevano imparato, realizzando manufatti con materiali riciclati, che saranno poi donati come simbolo delle buone pratiche ecologiche.

La festa di Carnevale e l’uscita alla Bar.s.a. sono state un’occasione unica per festeggiare in modo consapevole, imparando che il divertimento può andare di pari passo con l’impegno per l’ambiente.. “Questa esperienza ci ha ricordato che creatività, impegno e sostenibilità sono ingredienti fondamentali per un mondo migliore”, ha dichiarato il dirigente scolastico Gabriella Catacchio. “Concludiamo questa giornata con il desiderio che momenti come questi possano crescere, alimentando nei bambini il rispetto per l’ambiente, perno fondamentale dei percorsi di educazione civica ed alla cittadinanza civica dell’IC “Pietro Mennea”, capofila della Rete delle scuole green per la provincia Bat, per costruire insieme un futuro più verde e più allegro”