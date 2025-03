Tra i primi eventi del mese di marzo organizzati dal Politeama Paolillo di Barletta, spicca lunedì 3 alle ore 21.00, in versione originale e restaurata in 4K, “Picnic at Hanging Rock”, il film di Peter Weir, autore in seguito di titoli popolarissimi come “L’attimo fuggente” o “The Truman Show”, consacrato con il Leone d’oro alla carriera all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Nel 50° anniversario dall’uscita nelle sale, il pubblico potrà riscoprire un “cult” tratto dall’omonimo romanzo di Joan Lindsay, ambientato in Australia nel giorno di San Valentino del 1900, quando durante una gita, un gruppo di ragazze di un collegio femminile scompare misteriosamente. “Uno studio sulla repressione” (così lo ha definito Guido Fink) fatto di atmosfere sospese e perturbanti, di una natura abbagliante e misteriosa, di un’inquietudine indicibile sapientemente costruita attraverso immagini e colonna sonora.

Il 3, 4 e 5 marzo (ore 21.15) ecco, invece, lo spaccato dark epic fantasy con “Attack on Titan: The Last Attack”, capitoli finali dell’acclamata serie di anime in un unico film definito colossale, firmato da Yuichiro Hayashi e basato sul pluripremiato manga di Hajime Isayama. La sinossi dell’opera descrive una umanità vissuta in silenzio, protetta da mura innalzate per difendersi dalla minaccia dei mostruosi Titani. Il secolo di pace, tuttavia, viene distrutto da un attacco in città da parte di un gigante che lascia il giovane Eren Yeager senza una madre e in cerca di vendetta. Dopo essersi unito al Corpo di Ricerca e acquisito una speciale abilità, avventuratosi fuori dalle mura, Eren, ispirato da nuove verità, intende mettere a segno un piano per l’estinzione totale degli uomini. Un gruppo misto di suoi vecchi alleati e nemici cercheranno di evitare la tragedia. Ci riusciranno?

Martedì 4 marzo (ore 19.30 e 21.15) torna anche La Grande Arte al Cinema con “Van Gogh. Poeti e Amanti” di David Bickerstaff che offre agli spettatori la straordinaria mostra della National Gallery di London, focalizzando l’attenzione sull’intelligenza acuta e la passione bruciante che connotarono la carriera di Van Gogh. La combinazione tra mostra ed esperienza cinematografica celebra il genio dell’artista senza sfruttarne le sofferenze. Tra le sue pennellate Birckerstaff indaga nel rapporto del pittore con la poesia e l’amore, la sua instancabile ricerca, l’uso rivoluzionario del colore. Non manca lo sguardo approfondito del regista sulla salute mentale di Van Gogh: il suo stile unico raggiunge l’apice con il trasferimento nel Sud della Francia e il ricovero tra Arles e Saint-Remy.

Tre eventi imperdibili al Politeama Paolillo che si aggiungono alla rassegna “Libere di essere” dal 4 al 9 marzo. In calendario 5 straordinari film pluripremiati “The Help”, “Lolita a Teheran”, “Women Talking”, “Non dirmi che hai paura” e “Simon Veil – La donna del secolo” (proiezioni alle ore 17.30) che esplorano l’universo femminile cogliendo sentimenti, emozioni, coraggio, conquiste, uguaglianza, emancipazione.