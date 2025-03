Sei persone, di età compresa tra i 19 e i 27 anni, sono rimaste ferite in modo non grave durante una rissa scoppiata fuori da un locale in piazza Marina, a Barletta, alla quale avrebbe preso parte una decina di persone. Secondo quanto emerso finora dalle indagini dei carabinieri, persone a bordo di un’auto hanno tentato di investire un gruppo di ragazzi appena uscito da un locale per poi fuggire. Ne è nato un inseguimento terminato a pugni, schiaffi e calci tra i due gruppi. In sei hanno dovuto fare ricorso alle cure del personale del 118 prima, e dei medici del Pronto soccorso dell’ospedale Dimiccoli dopo. Per nessuno è stato necessario il ricovero: tutti guariranno in pochi giorni. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire meglio l’accaduto.