Un match avvincente, ricco di emozioni e di giocate di qualità, ha visto la Virtus Mola e l’Audace Barletta dividersi la posta in palio con un pareggio per 2-2. Una partita che, come sottolineato dal tecnico della Virtus Mola Fabio Moscelli a fine gara, ha rispecchiato il livello tecnico di una categoria superiore, confermando la competitività di entrambe le squadre.

Il primo tempo si è aperto con un equilibrio perfetto tra le due formazioni, ma a spezzare gli indugi ci ha pensato Davide Fieroni, capocannoniere del girone A di Promozione. Il bomber della Virtus Mola, già autore di 27 reti prima di questa gara, ha firmato una doppietta che lo ha portato a quota 29 gol in stagione. La ripresa, però, ha regalato spettacolo e colpi di scena. L’Audace Barletta è tornata in campo con grinta e determinazione: al 16′, Vicedomini ha trasformato con freddezza un rigore, mentre al 20′ è stato Giovanni Lorusso a siglare il 2-1 con un tap-in da distanza ravvicinata, al termine di un’azione corale di pregevole fattura. Un gol che poteva mettere in difficoltà la Virtus Mola, ma la squadra di Moscelli ha dimostrato carattere e ha trovato il pareggio ancora una volta grazie a Fieroni, che ha approfittato di un errore difensivo su un calcio da fermo.

Le emozioni non sono finite qui: a quattro minuti dal termine, Juan Martinez ha sfiorato il gol della vittoria per l’Audace Barletta, colpendo un clamoroso palo con un tiro potente e preciso, frutto di una grande azione personale. Con questo pareggio, l’Audace Barletta ha mantenuto un vantaggio di 8 punti sulla Virtus Mola in classifica, a nove giornate dal termine del campionato.

A cura di Giacomo Colaprice

Foto di Nunzia Filannino