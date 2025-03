IL TABELLINO DI SCIACCA-BARLETTA 1-1:

SCIACCA (4-3-3): Keba; Di Mercurio, Cipolla, Jammeh, Caternicchia; Fricano (35’ st Ricciulli), Licata, D’Amico (21’ st Catanzaro); Camara, Gueye, Erbini (1’ st Cari). A disposizione: Sabella, Triolo, Genco, Sinacori, Galfano, Margaritini. Allenatore: Galfano.

BARLETTA (3-4-1-2): Staropoli; Giambuzzi, Montrone, Lobosco; Turitto, Mariani, Bernaola, Lavopa (40’ st Rotondo); Strambelli; Scaringella (40’ st Lopez), Lattanzio. A disposizione: Massari, De Gol, Casella, Parisi, Leone, Bayo, Dicuonzo. Allenatore: De Candia.

RETI: 36’ pt Lattanzio (B), 26’ st Catanzaro (S)

NOTE. Ammoniti: 7’ pt Giambuzzi (B), 18’ pt Montrone (B), 38’ pt D’Amico (S) Espulso: 18’pt Gueye (S), 15’ st Mariani (B). Angoli: 1-8. Recupero: 2’- 4′.

ARBITRO: Antonuccio di Roma 1

Assistenti: Cocco di Lanciano e Fae di Ozieri

IV Ufficiale: Boccuzzo di Reggio Calabria

LA CRONACA

Il Barletta non va oltre l’1-1 nell’andata dei quarti di finale della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. Pareggio sul campo di uno Sciacca in 10 per 75 minuti. Al vantaggio di Lattanzio risponde Catanzaro nel secondo tempo. Biancorossi che protestano per un gol annullato a Lopez in pieno recupero.

FORMAZIONI

4-3-3 per lo Sciacca: Galfano tiene in panchina Margaritini e opta per il tridente avanzato formato da Camara, Gueye ed Erbini.

Nel Barletta De Candia sceglie l’undici migliore: linea difensiva a tre con Giambuzzi, Montrone e Lobosco, Chiavi della trequarti a Strambelli a supporto di Scaringella e Lattanzio.

IL PRIMO TEMPO

Tanto palleggio da parte dei biancorossi in avvio mentre la strategia dello Sciacca è chiara: linee strette e ripartenza affidata alla gamba di Gueye. La velocità del numero 9 mette in difficoltà Giambuzzi, ammonito al 7’.

8’ SCIACCA Della punizione successiva si occupa Licata: bersaglio grosso che resta lontano;

9’ BARLETTA Reazione Barletta griffata Strambelli: approfitta di un errore di Di Mercurio e calcia dai 20 metri, destro sul fondo.

17’ ESPULSIONE SCIACCA al 17’ sliding door della partita: Gueye colpisce così a palla lontana Montrone. Per l’arbitro Antonuccio di Roma 1 è rosso diretto. Giallo invece per Montrone, diffidato e assente nella sfida di ritorno al Puttilli;

25’ PROTESTE BARLETTA Quando Scaringella va a segno dopo uno scambio con Lattanzio. Gioco fermo per la posizione irregolare di Lattanzio, segnalata dall’assistente Cocco.

28’ PROTESTE BARLETTA Strambelli al cross da destra, Caternicchia devia in corner. Con la mano per i biancorossi, non per l’arbitro Antonuccio. Anche qui, queste le immagini

30’ BARLETTA Dalla bandierina il pallone arriva a Bernaola che libera il mancino dai 20 metri. Pallone sul fondo con Keba in traiettoria;

34’ BARLETTA Cresce la pressione biancorossa: Lattanzio affonda a sinistra e rifinisce per Strambelli, mancino angolato e Keba salva in corner;

36’ GOL BARLETTA Preludio al vantaggio, che arriva al 36’: Scaringella crossa da destra, Lattanzio controlla, ruba il tempo giusto a Cipolla e batte Keba.Proteste dello Sciacca per tocco di mani di Lattanzio. Nel replay l’immagine contestata;

FINALE PRIMO TEMPO

SCIACCA Si riparte con Kari per Erbini nello Sciacca: 3-5-1 con Licata che si abbassa in difesa

8’ BARLETTA Al tiro con Giambuzzi dai 25 metri, Keba si rifugia in angolo;

16’ BARLETTA Non accelera la squadra di De Candia, seguendo una trama chiara: reparti compatti e ricerca degli spazi. In uno si infila Strambelli, servito da Lattanzio: conclusione murata da Keba;

21’ SOSTITUZIONE SCIACCA Catanzaro per D’Amico, Galfano prova le due punte

25’ GOL SCIACCA La mossa paga: al 70’ Licata scodella al centro, Staropoli è incerto nell’uscita alta, il pallone resta in area e Catanzaro è il più lesto di tutti nel pareggiare in acrobazia. 1-1 e punteggio in parità;

39’ BARLETTA che ci mette un pò a reagire: è ancora Giambuzzi a cercare il colpo grosso dalla distanza, Keba fa correre un brivido ai tifosi dello Sciacca ma si salva in corner

40’ SOSTITUZIONI BARLETTA Lopez per Scaringella e Rotondo per Lavopa.

42’ BARLETTA Proprio Rotondo ha una chance per far paura a Keba ma la spreca calciando alto sulla traversa;

48’ GOL ANNULLATO AL BARLETTA Recrimina nel finale il Barletta. Un cross di Montrone corretto di testa da Turitto e Lobosco plana sul piattone di Lopez. Gol della vittoria, annullato dalla segnalazione di fuorigioco del signor Fae di Ozieri. Le immagini sembrano invece mostrare Lopez che parte in posizione regolare. 1-1 finale tra le proteste e giochi rinviati alla partita di ritorno, in calendario mercoledì 12 marzo al Puttilli. Prima per il Barletta, già promosso in Serie D, ci sarà la trasferta di campionato sul campo del Bitonto.