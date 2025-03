In occasione della Festa della donna in programma sabato 8 marzo, l’UOSVD di Senologia dell’ospedale Dimiccoli di Barletta (diretta dalla dottoressa Daniela Erriquez), in collaborazione con l’UOSVD Screening oncologici dell’Asl Bt (diretta dalla dottoressa Sabina Di Donato), ha organizzato dalle ore 8.30 alle ore 13.30 delle visite senologiche gratuite con ecografia mammaria bilaterale presso l’Ambulatorio a Barletta. A partecipare alle attività di screening, che saranno accompagnate da momenti di informazione e divulgazione, saranno donne selezionate per il tramite dell’Ambulatorio Popolare di Barletta tra i soggetti più fragili afferenti allo stesso. In particolare si tratta di donne straniere o appartenenti a fasce sociali, disagiate o con bassa scolarità, con difficoltà di accesso ai servizi sanitari.