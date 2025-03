Riceviamo e pubblichiamo la nota del senatore di Forza Italia Dario Damiani in merito al cambio al vertice del Comando Vigili del Fuoco della Bat.

“Benvenuto al nuovo Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Barletta Andria Trani, ingegner Mirko Canestri, che si insedia al vertice del Comando Bat in un momento cruciale per la sede di riferimento del nostro territorio. Negli ultimi due anni ho condiviso con il Comandante uscente ingegner Romeo Gallo, che ringrazio per l’importante lavoro svolto, nel segno di una reciproca e proficua collaborazione un iter condizionato purtroppo anche da imprevisti che ne hanno ritardato lo svolgimento; ma, stando all’ultimo cronoprogramma dell’Agenzia del Demanio, l’appalto per la costruzione della nuova Caserma dovrebbe essere affidato entro l’estate e i lavori concludersi entro il 2027. Non abbiamo mai perso di vista l’obiettivo e continueremo a lavorare in sinergia per garantire a breve le migliori condizioni di operatività ai nostri Vigili del fuoco, presidio essenziale per la sicurezza delle comunità. Nel ribadire al Comandante Canestri il mio benvenuto e la mia totale disponibilità, saluto con profonda stima il Comandante uscente, ingegner Romeo Gallo”.