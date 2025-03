L’appalto è stato aggiudicato con gara europea al raggruppamento temporale d’Impresa Ge.DI. Group S.p.A. (mandataria)/Consorzio integra Soc. Coop (mandante), risultato primo classificato in graduatoria. L’importo totale dei lavori è di € 10.690.431,96 + IVA ed è il più grande investimento in opere pubbliche mai realizzato nella città di Barletta.

L’atto di aggiudicazione sarà inviato all’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la quale il Comune ha firmato una convenzione di vigilanza collaborativa, e, come da protocollo d’intesa per i progetti PNRR, alla Guardia di Finanza.

I lavori di restauro, che hanno scontato il parere della Soprintendenza, sono di tipo statico e conservativo.

“Saranno eliminati i barbacani di Via Sant’Andrea – ha dichiarato il Sindaco Cosimo Cannito – che tornerà ad essere sicura e pedonabile, potremo sederci nel chiostro adesso sprofondato, potremo affacciarci alle finestre delle sue grandi stanze, oggi rese marce dall’umidità, per respirare l’aria del mare e vedere il porto e potremo passeggiare nei giardini antistanti attualmente in pessime condizioni, Insomma sarà restituito alle nuove generazioni un bene appartenente al patrimonio storico, culturale e identitario, insieme alla Cattedrale di Santa Maria, della città marinara, del quale le molte passate Amministrazioni si erano dimenticate lasciandolo al degrado. Con il suo recupero strutturale e funzionale – ha continuato Cannito – l’ex convento di Sant’Andrea diventerà un Centro servizi innovativo nel campo delle arti e mestieri. E’ un grande merito che rivendico a questa Amministrazione che insieme alla struttura tecnico-amministrativa ogni giorno, con fatica e con coraggio, senza farsi condizionare dagli insulti, lavora per rendere più bella la nostra città affinchè possa essere considerata a piena ragione città d’Arte”.