Il piano di riarmo proposto da Ursula Von Der Leyen incontra il “no” del Partito Democratico, che per voce della sua segretaria Elly Schlein si dice favorevole ad una difesa comune e ad un programma di investimenti che rafforzi l’identità di un’Europa che rischia di perdere autorevolezza sugli scenari internazionali dominati da Trump e Putin. A Barletta il tema trova spazio tra le riflessioni ispirate dal volume curato da Gianni Cuperlo, “La parola pace. L’utopia che deve farsi realtà”, che raccoglie gli atti del seminario organizzato dall’associazione Promessa Democratica il 2 dicembre del 2023 a Milano. L’introduzione del libro è a firma dell’ex Ministro Barbara Pollastrini, che sul futuro dell’Europa si ritrova sulle stesse posizioni di Elly Schlein.

Nel volume curato da Gianni Cuperlo anche un contributo dell’avvocata ed attivista per i diritti umani Shady Alizadeh, che focalizza la discussione su come impegnarsi, a partire da Ucraina e Medio Oriente, per una pace giusta, duratura e rispettosa anche dei diritti delle donne.