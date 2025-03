L’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG) – Sezione di Barletta è orgogliosa di presentare un evento di straordinaria importanza per la memoria storica del nostro Paese. Con grande passione e dedizione, il Presidente Cav. Ruggiero Graziano invita la cittadinanza a partecipare alla Conferenza Storica sulla Campagna di Russia, un momento di profonda riflessione sul sacrificio dei soldati italiani impegnati sul fronte orientale durante la Seconda Guerra Mondiale.

Un Evento Che Fa Risonare la Storia

La conferenza si svolgerà il 12 marzo alle ore 17:00 nella prestigiosa Sala Rossa del Castello Svevo di Barletta, una location che da sola evoca il fascino e il valore della nostra tradizione storica. Attraverso testimonianze dirette, l’analisi di lettere scritte dai soldati al fronte e approfondimenti storici, l’evento intende rendere omaggio a quegli uomini che, in condizioni estreme, hanno difeso la libertà e la nostra identità nazionale.

Relatori e Ospiti d’Eccellenza

L’iniziativa vedrà la partecipazione di illustri esperti e personalità militari, che contribuiranno a dipingere un quadro vivido e toccante degli eventi:

Prof. Francesco Cusaro – Relatore principale, rinomato storico in grado di contestualizzare la complessità della Campagna di Russia e il suo impatto sul corso della storia italiana.

Dott. Cav. Michele Grimaldi – già Direttore dell'Archivio di Stato di Barletta, che offrirà un'analisi dettagliata e rigorosa degli eventi, evidenziando le sfide affrontate dai nostri soldati.

Inoltre, l’evento avrà l’onore di ospitare:

Col. Pietro Guglielmi – Capo di Stato Maggiore della Brigata Meccanizzata “Pinerolo”, in rappresentanza della Brigata, la cui presenza sottolinea l’importanza del legame tra storia militare e attualità.

Col. Giuseppe Abate – Capo di Stato Maggiore Esercito "Puglia" Comando Militare Esercito "Puglia", che porterà una testimonianza diretta dell'esperienza militare e della memoria operativa.

Rappresentanza dell'82° Reggimento Fanteria "Torino"

Rappresentanti del 9° Reggimento Fanteria “Bari”

Il Messaggio del Promotore

Il Presidente Cav. Ruggiero Graziano, figura di riferimento dell’ANMIG – Sezione di Barletta, ha personalmente curato ogni dettaglio dell’evento, convinto che solo mantenendo vivo il ricordo dei sacrifici passati si possa costruire un futuro consapevole e solidale.

“Organizzare questa conferenza è per me un dovere morale e un onore, un modo per onorare la memoria dei nostri eroi e per riaffermare l’importanza della storia come pilastro della nostra identità,” afferma il Presidente Graziano.

Dettagli dell’Evento

Data: 12 marzo 2025

12 marzo 2025 Orario: 17:00

17:00 Luogo: Sala Rossa, Castello Svevo di Barletta

Sala Rossa, Castello Svevo di Barletta Programma: Interventi dei relatori d’eccellenza Esposizione di materiali e documenti storici Testimonianze dirette e analisi delle lettere dal fronte



Un Invito a Tutti

Questo evento rappresenta un’importante opportunità per studenti, storici, appassionati e per l’intera comunità di Barletta di riflettere sul valore della memoria e del sacrificio. La presenza del Sindaco Cosimo Damiano Cannito, così come di altre personalità istituzionali, sarà un segnale forte dell’impegno dell’Amministrazione Comunale nel preservare la memoria storica e nel valorizzare il nostro patrimonio culturale.