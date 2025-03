«Esprimo solidarietà e vicinanza all’amico Gigi Antonucci per quanto successo la scorsa notte. In attesa che si accerti l’accaduto, saremo sempre al fianco delle forze dell’ordine e degli organi inquirenti perché la verità venga a galla». Così l’eurodeputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia nella Bat Francesco Ventola, in seguito all’incendio dell’auto di proprietà dell’amico, coordinatore cittadino e consigliere comunale barlettano. «Esprimo solidarietà al consigliere comunale Gigi Antonucci per quanto successo la scorsa notte. Sono episodi deprecabili che lasciano il segno, per questo va a lui e alla sua famiglia la mia totale vicinanza. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine per mettere in luce quanto successo a Barletta nelle scorse ore». Così la consigliere regionale di Fratelli d’Italia Tonia Spina, in seguito all’incendio dell’auto di proprietà del coordinatore cittadino di FdI di Barletta.