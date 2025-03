Altre due auto rubate e cannibalizzate sono ritrovate ieri a ridosso del fiume Ofanto, a circa 60 metri dalla riva, in un terreno situato in contrada “Arena San Ruggiero”, a Barletta. A rinvenire ciò che resta dei due veicoli sono stati gli operatori del Nucleo di Vigilanza Ambientale. Le auto si trovavano all’interno di un vigneto. Nei mesi scorsi abbiamo raccontato più volte il rinvenimento di auto rubate in quell’area classificata come zona 1 del Parco Naturale Regionale del fiume Ofanto. Anche questa volta il Nucleo di Vigilanza ha segnalato la loro presenza alle forze dell’ordine. Le due auto, una Mercedes GLA ed una Dacia Sandero, risultano rubate dal 5 marzo scorso rispettivamente a Barletta e Trani.