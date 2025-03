Il Barletta supera lo Sciacca grazie al colpo di testa di Lattanzio e vola alle semifinali della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti. 1-0 finale al Puttilli in una partita giocata davanti a oltre 4500 spettatori.

LE FORMAZIONI

De Candia perde Montrone per squalifica e lo sostituisce con De Gol nel pacchetto difensivo. L’altra novità rispetto alla gara di andata è Lopez per Scaringella accanto a Lattanzio, con Strambelli sulla trequarti nel 3-4-1-2 di partenza.

Galfano riparte dalla difesa a tre del secondo tempo in Sicilia. Margatinini e D’Amico agiscono a supporto di Kari.

IL PRIMO TEMPO

40’’ Pronti, via e sono già nervi tesi. Di Mercurio spintona così Lobosco nei pressi delle panchine, capannello con le reazioni di Lavopa e Giambuzzi. L’arbitro Calabrò ci mette un pò a riportare la calma.

5’30’’ BARLETTA contratto e Sciacca che fa tanta densità negli ultimi 30 metri. Lobosco al tiro dal limite, pallone indirizzato sul fondo ma Jaber ci mette i guantoni;

8’30’’ BARLETTA Pochi spazi in avvio. Giambuzzi ci prova con un pressing ai confini dell’area di rigore ospite, Lattanzio arriva al tiro ma a gioco fermo per il contatto con il portiere ospite Jaber;

29’ GOL BARLETTA Per sbloccare i giochi serve un episodio e il Barletta è bravo a trovarlo al minuto 29: spiovente di Bernaola in area, Lattanzio sul secondo palo ruba il tempo al diretto marcatore e di testa batte Keba. Incerto nell’occasione il portiere dello Sciacca, 1-0. Centro numero 12 in stagione per Lattanzio;

40’ BARLETTA Punizione centrale di Giambuzzi, Keba blocca;

43’ BARLETTA Piazzato anche di Strambelli, barriera scavalcata ma non basta;

Si va al riposo con il Barletta avanti e sotto la pioggia;

IL SECONDO TEMPO

Sciacca che cambia atteggiamento tattico a inizio secondo tempo: Licata torna in mediana, Camara affianca Kari e Margaritini a disegnare un 4-3-3;

1’15’’ BARLETTA filtrante di Mariani, sporcatura avversaria e Lattanzio calcia dal limite. Mancino bloccato da Kebab;

1’35’’ BARLETTA Venti secondi e al tiro ci va Lopez dopo un errore di Jammeh: conclusione masticata;

8’30’’ SCIACCA Smaltito il doppio pericolo, si fa vedere anche lo Sciacca: punizione tagliata di Di Mercurio, sul fondo di poco;

9’15’’ BARLETTA Turitto sfonda a destra e arriva al tiro in equilibrio precario, Keba c’è;

20’30’’’ PROTESTE BARLETTA al 65’, quando Lavopa va giù in area su questo contatto dopo uno scambio con Lopez. Per l’arbitro Calabrò non c’è rigore;

25’ SOSTITUZIONE BARLETTA Scaringella per Lattanzio

28’ SOSTITUZIONE SCIACCA dopo Erbini per Licata, tocca anche a Catanzaro per D’Amico

31’ SOSTITUZIONE SCIACCA e Gomes per Camara;

32’ BARLETTA L’occasione per il bis matura sul mancino di Scaringella, assistito da Mariani dopo una sgroppata di qualità: Keba salva d’istinto;

41’ SCIACCA A un passo dal pareggio al minuto 86: piazzato di Erbini, testa di Kari e risposta d’istinto di Staropoli sulla linea, poi la difesa sventa;

Finale in gestione per il Barletta, nonostante uno Sciacca sbilanciato in avanti. Al fischio finale boato di gioia del Puttilli, che riserva applausi anche alla squadra ospite. Barletta atteso ora dagli abruzzese del Giulianova: partita di andata mercoledì 19 marzo in Puglia, ritorno una settimana dopo a Giulianova. Prima c’è però il campionato, già vinto dai biancorossi: domenica prossima sfida casalinga al Brilla Campi.

IL TABELLINO DI BARLETTA-SCIACCA 1-0:

BARLETTA (3-4-2-1): Staropoli; Giambuzzi, De Gol, Lobosco; Turitto, Mariani, Bernaola, Lavopa; Strambelli, Lattanzio; Lopez (25’ st Scaringella). A disposizione: Massari, Pinto, Bayo, Dicuonzo, Rotondo, Leone, Dibenedetto, Parisi. Allenatore: De Candia.

SCIACCA (3-5-2): Kebab; Jammeh (44’ st Genco), Cipolla, Licata (15’ st Erbini); Di Mercurio, Fricano, Camara (32’ st Gomes), D’Amico (29’ st Catanzaro), Caternicchia (41’ st Galfano); Kari, Margaritini. A disposizione: Sabella, Graci, Rotolo, Venezia. Allenatore: Galfano.

RETE: 29’ pt Lattanzio

ARBITRO: Marco Calabrò di Reggio Calabria

ASSISTENTE 1: Davide Botto di Genova

ASSISTENTE 2: Simone Bonazza di Trento

IV UFFICIALE: Giuseppe Lascaro di Matera

NOTE. Angoli: 4-3. Ammoniti: Cipolla (S), Camara (S), D’Amico (S), Giambuzzi (B), De Gol (B). Recupero: 0’- 4’.