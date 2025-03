Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del sindaco Mino Cannito sull’atto di vandalismo commesso nel sottopasso di Via Pertini:

«Cari concittadini. Devo purtroppo ancora una volta segnalare un nuovo episodio di danneggiamento di un bene pubblico da parte di ignoti. Nella notte tra il 10 e l’11 marzo scorso alcuni vandali hanno nuovamente imbrattato i muri del sottopasso di Via Pertini che, solo pochi giorni fa, l’Amministrazione aveva provveduto a ripulire da analoghe scritte grazie alla preziosa collaborazione della Associazione di volontari “Retake”.

È inaccettabile che ci siano individui che, per motivi che sfuggono alla logica e alla umana intelligenza per un distorto e imbecille senso dell’arte creativa, decidano di imbrattare un bene che appartiene a tutta la comunità e al nostro territorio.

Ogni scritta che deturpa un muro, ogni danno arrecato, è un colpo al nostro senso di comunità e di identità.

Voglio ribadire con fermezza che questi atti non resteranno impuniti. Grazie alla presenza delle telecamere di sorveglianza siamo in grado di identificare i responsabili affinchè paghino per i danni causati senza che nessun euro debba essere versato dalle tasche di tutti noi.

Consiglio agli autori di questo ennesimo sfregio a Barletta di presentarsi a Palazzo di Città per scusarsi pubblicamente e provvedere a ripristinare il decoroso stato dei luoghi.

Invito ognuno di voi a essere vigile e a segnalare comportamenti sospetti. La nostra comunità è forte quando ci prendiamo cura l’uno dell’altro e dei nostri spazi comuni. Insieme, possiamo lavorare per mantenere la nostra città pulita e accogliente e più bella per noi e per chi la visita. Vi ringrazio tutti per la vostra attenzione e per il vostro impegno».