Si dicono preoccupati per il peggioramento delle condizioni strutturali delle due palazzine in cui vivono ormai da cinque anni. Sono i residenti dei 24 alloggi popolari di via Velasquez, nel rione Barberini di Barletta, consegnati ai rispettivi assegnatari nell’ottobre del 2019 alla presenza del presidente della Regione, Michele Emiliano, e del sindaco Mino Cannito. Pochi mesi dopo l’ingresso tanto atteso nelle loro nuove abitazioni sono iniziati i problemi che il passare del tempo ha solo aggravato. L’umidità e le infiltrazioni d’acqua stanno erodendo i muri degli scantinati, situazione che peggiora al verificarsi delle piogge più intense. Fenomeni che da tempo stanno interessando anche l’interno delle abitazioni.

Le infiltrazioni d’acqua hanno portato in alcuni casi al rigonfiamento dei muri e al distacco delle mattonelle, e i danni negli appartamenti hanno già richiesto diversi interventi di ristrutturazione.

Il servizio.