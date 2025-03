“Una figuraccia, l’ennesima di questi due anni e mezzo, proprio nel giorno che con la nuova giunta avrebbe dovuto sancire la ritrovata pace nella maggioranza di centrodestra. Quanto emerso dal Consiglio comunale ha raccontato altro, probabilmente il peggio deve ancora venire e come al solito a farne le spese sarà la città”. Così la capogruppo del Pd Rosa Cascella e i consiglieri Lisia Dipaola, Giuseppe Paolillo, Santa Scommegna, Adelaide e Massimo Spinazzola.

“Quanto accaduto ieri – affermano i dem – ha dell’incredibile. La maggioranza si è presentata impreparata e senza numeri (mancavano all’appello infatti molti consiglieri al primo appuntamento della nuova giunta) ed ha rischiato di mettere a repentaglio anche l’approvazione della delibera che dice no all’ampliamento della discarica di San Procopio. Il sindaco, piuttosto che dimettersi, ha proseguito come se nulla fosse accaduto e se non fosse stato per le opposizioni il consiglio comunale non avrebbe ratificato nemmeno questo importante provvedimento ambientale”.

“Noi – proseguono i dem – come Pd abbiamo provveduto ad emendare la delibera per renderla ancor più efficace e senza il nostro apporto ora staremmo parlando di un gravissimo danno alla città”.

“Davanti ad uno spettacolo che diventa ogni giorno sempre più indecoroso ci chiediamo: quanto ancora si ha intenzione di andare avanti in questo modo? La coperta è corta, se la tiri da una parte si accorcia dall’altra. Forse – concludono i dem – sarebbe il caso di farla finita una volta per tutte, ma temiamo che a prevalere sarà come sempre la bramosia di poltrone e compensi. L’agonia continuerà e a pagare saranno i cittadini”.