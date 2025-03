Vedova, anziana e sola in casa: queste sono tre delle caratteristiche che al meglio rendevano la signora, classe ’40, la vittima perfetta che ieri a Barletta è finita nel mirino di un uomo che inizialmente con artifici e raggiri, grazie anche all’aiuto di un complice non ancora individuato, è riuscito ad accedere nella sua abitazione e una volta dentro, si è fatto consegnare dalla malcapitata un’ingente somma di denaro, circa 1.500 euro e monili in oro, per un valore complessivo di circa 20.000 Euro, per aiutare il finto nipote a pagare una multa fatta dai Carabinieri.

Solo grazie al tempestivo intervento dei militari dell’Arma dei Carabinieri e alla sinergia con gli altri Reparti che operano sul territorio, è stato possibile identificare e successivamente trarre in arresto il “truffatore”, nonché recuperare l’intera refurtiva che è stata riconsegnata alla coraggiosa anziana che non ha esitato a rivolgersi alle Forze dell’Ordine. Dopo essere stata accolta in caserma per formalizzare l’accaduto, ha voluto ringraziare i militari che sono accorsi in suo aiuto per il lavoro che quotidianamente compiono per tutelare la popolazione.

Il Pubblico Ministero – magistrato della Procura di Trani – ha disposto che l’arrestato fosse posto a sua disposizione e associato al carcere di Trani. Ha quindi chiesto ed ottenuto la convalida dell’arresto.

Attualmente l’uomo, classe ’64 napoletano, si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.