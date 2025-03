Cosa ci fa uno con il curriculum calcistico di Riccardo Lattanzio in Eccellenza? La domanda sorge spontanea.

Ha scelto Barletta e l’Eccellenza tre mesi dopo aver ottenuto la promozione dalla Serie D alla Serie C con il Team Altamura. Ha scelto il Barletta e il biancorosso per continuare a vincere. Come ha sempre fatto in carriera: promozioni ad Andria, con la maglia della sua città, Venezia, Bisceglie, Bitonto e, appunto, Altamura, vittorie playoff a Lamezia Terme e Cerignola. Più i trionfi barlettani: la Coppa Italia Dilettanti Puglia, la vittoria del campionato di Eccellenza. E occhio: non è ancora finita…

Capitano, leader carismatico e anche (anzi, soprattutto) goleador del Barletta: è stata una sua rete, la dodicesima stagionale in tutte le competizioni ufficiali, a decidere il ritorno dei quarti di finale contro lo Sciacca, davanti ai quasi 5000 del “Puttilli”, e a regalare ai biancorossi la doppia semifinale con il Giulianova. Tutto merito suo? No…

