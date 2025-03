Il Forum Ricorda e Rispetta di Andria esprime piena solidarietà alla città di Barletta e ai movimenti e associazioni che si oppongono con forza all’ampliamento della discarica di San Procopio, al confine tra i due comuni.

«La nostra posizione è chiara: diciamo un no deciso a soluzioni di questo genere per lo smaltimento dei rifiuti – dichiara il presidente del Forum, Giovanni Massaro –. Il danno ambientale già arrecato è significativo e rischia di aggravarsi ulteriormente, con ripercussioni non solo per Barletta, ma per tutto il territorio e i comuni limitrofi».

Secondo il Forum, la questione non riguarda solo un’area circoscritta, ma l’intera comunità, che già da tempo subisce le conseguenze di politiche ambientali ritenute inadeguate. «Non possiamo continuare a deturpare il nostro territorio con decisioni superficiali, che non tengono conto della tutela ambientale e della salute dei cittadini – prosegue Massaro –. È tempo di adottare scelte più responsabili e sostenibili».

L’appello del Forum Ricorda e Rispetta si unisce dunque a quello delle associazioni barlettane, chiedendo un ripensamento sulle strategie di gestione dei rifiuti e soluzioni alternative che non impattino ulteriormente sull’ambiente.