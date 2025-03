Amplificare la gestione virtuosa dei rifiuti in città, con l’ambizione che Barletta possa diventare un modello esemplare in tema di raccolta differenziata. I dati di febbraio 2025 parlano chiaro: il tasso di raccolta differenziata a Barletta ha raggiunto il 69,80% e la percentuale di impurità della frazione organica è drasticamente diminuita. «Si tratta di un risultato positivo e soprattutto incoraggiante – dichiara la presidente del CdA Bar.S.A. avv. Alessia De Finis – che testimonia l’efficacia del lavoro di squadra e dell’attività ispettiva. Manteniamo in ogni caso alta l’attenzione per una presenza ancora eccessiva di materiale non conforme».

L’attività di Bar.S.A. sul territorio, inclusi i numerosi appelli per sensibilizzare i cittadini, ha dato i suoi frutti. «A rendere possibile questo traguardo – aggiunge De Finis – è stata la collaborazione sinergica tra la Bar.S.A., con il prezioso contributo di operai, dirigenti e tutto il personale, e il Comune di Barletta, che ha sostenuto con convinzione le politiche ambientali mirate a migliorare la qualità della raccolta».

«Un ringraziamento speciale va ai cittadini, veri protagonisti di questo successo: il loro senso civico e la loro attenzione quotidiana hanno permesso di raggiungere un obiettivo così importante e sempre di più permetteranno di migliorare questa percentuale nei mesi a venire. Questo traguardo è solo un punto di partenza per continuare a costruire insieme una Barletta più pulita, sostenibile e attenta all’ambiente».