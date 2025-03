“Uniamoci per la Pace e per l’Europa. Tutti.”: questa la didascalia ad un immagine diffusa sulla pagina Facebook del primo Cittadino di Barletta che lo raffigura nell’ affollata piazza del Popolo di Roma lo scorso sabato pomeriggio, indossando la fascia tricolore con altri sindaci italiani, rispondendo all’appello lanciato negli scorsi giorni dal giornalista Michele Serra per “Una Piazza per l’Europa”. Riuscitissima, la piazza ha creato “un’ondata blu” con la quasi esclusiva presenza di bandiere dell’Europa come auspicato dal giornalista.

L’evento è stato sostenuto anche dall’ANCI, invogliando ad una partecipazione bipartisan. In piazza c’erano diversi esponenti politici, sindaci, associazioni nazionali e molti cittadini provenienti da tutta Italia; tanti intellettuali e professionisti hanno animato il pomeriggio romano, tra cui degno di nota è stata la partecipazione di sindaci di altre importati città europee. 50mila, secondo l’organizzazione, per segnare un significativo momento di ripartenza per l’Unione Europea con i suoi valori di cooperazione tra i Popoli.

Cannito, si è sempre dichiarato europeista, noto per le sue pubbliche dichiarazioni a favore dell’Unione Europea come essenziale baluardo di Pace e Libertà, coerentemente ha scelto di rappresentare la sua città. Dopo le recenti tensioni politiche all’interno della maggioranza nel Consiglio comunale di Barletta, e dopo la nomina del nuovo esecutivo cittadino, ha voluto lanciare un messaggio che va oltre le dinamiche locali. L’Europa è un tema che non può essere relegato a semplici dichiarazioni di principio, ma va vissuto con atti concreti, e la fascia tricolore nel cuore di quella piazza lo ha testimoniato.