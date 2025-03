La brutale aggressione avvenuta lo scorso 3 marzo in Corso Vittorio Emanuele, nel centro di Barletta, è stata immortalata da una telecamera di videosorveglianza. Il filmato mostra un uomo di 48 anni mentre viene prima colpito con una mazza da baseball e poi massacrato di calci e pugni. L’aggressore avrebbe inteso vendicare la sorella, investita dalla vittima la notte prima davanti ad un locale ed abbandonata senza prestare soccorso. L’uomo armato di mazza da baseball si trova in carcere con l’accusa di tentato omicidio mentre il 48enne aggredito è ai domiciliari per omissione di soccorso.