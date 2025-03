Per la XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie il presidio di Libera Barletta organizza la propria marcia. Dal 1996, l’evento ha coinvolto una rete sempre più ampia di scuole, associazioni e enti locali. Ci si troverà il 21 marzo alle 10.00 presso i Giardini De Nittis e si marcerà fino a raggiungere l’Anfiteatro del Castello dove saranno ricordati i nomi delle vittime innocenti di mafia, ci sarà anche un momento di raccoglimento nel luogo in cui perse la vita Claudio Lasala. L’evento vedrà la partecipazione delle scuole ISC Musti-Dimiccoli e ISC Moro- Modugno di Barletta e sarà la conclusione di un percorso di formazione e laboratoriale, con cui i ragazzi e le ragazze sono entrati in contatto con i temi dell’antimafia, delle donne contro e con la mafia e delle dipendenze. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e a dare il proprio contributo, per dare un segnale forte contro la criminalità, soprattutto a seguito dei numerosi episodi di illegalità e di malavita che hanno interessato nelle ultime settimane la nostra città. Abbiamo tutti bisogno di speranza e solo uniti possiamo alimentarla, ravvivarla e seminarla.

Vi aspettiamo dunque numerosi alle 10.00 presso i Giardini De Nittis per marciare in nome della legalità e nel ricordo di chi ha combattuto la mafia al prezzo della propria o ne è stata vittima innocentemente.