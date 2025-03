Sono oltre 700mila le ore che nel 2024 hanno caratterizzato l’intensa attività ordinaria e straordinaria della Sanitaservice ASL BAT in supporto proprio dell’Azienda Sanitaria Locale della sesta provincia pugliese. Un lavoro importante realizzato in diversi ambiti e cioè dalle pulizie alla sanificazione sino all’attività di supporto con l’ausiliariato (oltre 580mila ore), per arrivare alla logistica, portineria ed accoglienza (100mila ore). Nel 2024 poi sono state 42838 le ore extra in cui sono stati impegnati i dipendenti Sanitaservice con traslochi, pitturazioni, pulizie straordinarie, prestazioni aggiuntive in reparti non affidati e giardinaggio. Anche in questo caso un’attività intensa completata anche dalle 7578 ore destinate invece alla formazione su cui la Sanitaservice ha posto una particolare attenzione.

«Dopo il report sull’attività del primo anno in convenzione con la ASL BT per quel che concerne l’emergenza urgenza – ha spiegato l’Amministratrice Unica della Sanitaservice ASL BT la dott.ssa Annachiara Rossiello – ecco tutto l’importante lavoro svolto anche negli altri settori, quelli per intenderci più canonici sin da quando è nata la società che ha internalizzato molti dei servizi di supporto. La nostra attività spazia dalle pulizie e sanificazioni sino alle manutenzioni, sostenendo con le pitturazioni tutte le opere di rifunzionalizzazione di reparti esistenti e di nuova apertura, non trascurando la cura del verde nelle aree esterne agli ospedali. Abbiamo valorizzato molto la formazione generale e specifica dei nostri dipendenti che sono stati encomiabili in un anno così intenso. Ora guardiamo al futuro – ha concluso la dott.ssa Annachiara Rossiello – con la consapevolezza che la Sanitaservice ASL BT è un fondamentale supporto all’azione quotidiana della sanità sull’intero territorio della sesta provincia pugliese».