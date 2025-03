Beffa nel finale per il Barletta. 1-1 nel primo atto della semifinale di Coppa Italia Dilettanti con il Giulianova. È l’acuto di De Filippo al 93’ a firmare il pareggio nella notte del Puttilli, con circa 5000 spettatori sugli spalti, dopo che il destro di Bernaola al 21’ aveva portato avanti la squadra di Pasquale de Candia. Discorso qualificazione rinviato al 26 marzo nel match di ritorno. Primo pareggio casalingo in Coppa per il Barletta.

LE FORMAZIONI

Barletta che ridisegna la difesa per le assenze di Giambuzzi e De Gol. Rientra Montrone dopo il turno di squalifica, si rivede anche Pinto. Davanti Scaringella si fa preferire a Lopez per affiancare Lattanzio, chiavi della trequarti a Strambelli.

Modulo molto mobile per il Giulianova di Cappellacci. Finizio è il riferimento centrale, Ceccani lavora davanti alla difesa in un 4-1-4-1 con Giglio, Tonelli, Massetti e Carbonelli pronti a infilarsi negli spazi.

IL PRIMO TEMPO

7’ GIULIANOVA Pericoloso con lo scambio sull’asse Giglio-De Filippo, la difesa del Barletta libera;

8’ GIULIANOVA Abruzzesi più presenti nella fase iniziale: dagli sviluppi del corner il pallone arriva a Mbaye, che dai 18 metri calcia senza trovare il bersaglio grosso;

17’30’’ BARLETTA che ci mette qualche minuto a prendere le misure all’avversario poi sceglie le corsie per alzare i ritmi. Da un cross di Lavopa la difesa respinge sul destro di Bernaola: tentativo al volo, Boccanera con la punta delle dita mette in angolo;

21’ GOL BARLETTA Preludio al vantaggio, che arriva al 21’: Lavopa sfonda a sinistra e serve un cioccolatino a Bernaola. Il basco controlla, mette nel mirino la porta e ringrazia. Destro radente, Boccanera bucato. È 1-0 nella bolgia del Puttilli;

25’45’ GIULIANOVA Reazione immediata della squadra ospite: Tonelli con un gioco di prestigio si libera della concorrenza e calcia a giro con il sinistro. Traversa sfiorata;

33’ INFORTUNIO BARLETTA Cattive notizie per la difesa biancorossa al 33’: Montrone va ko per un guaio muscolare, dentro Bayo. Bernaola scala al centro del terzetto arretrato;

37’ BARLETTA Serata non brillante per l’arbitro Copelli di Mantova, che non convince la panchina biancorossa per alcune scelte: ne fa le spese de Candia, ammonito per proteste;

41’20’’ BARLETTA La luce in fase offensiva la accende sempre Lavopa: manda al cross Lobosco, in area non c’è però la deviazione vincente;

43’30’’ BARLETTA Nel finale di frazione chance capitale per Scaringella: servito da Strambelli su un pallone perso da Scognamiglio, si vede respingere il mancino da Boccanera. Ultimo squillo prima del riposo. 1-0 all’intervallo

IL SECONDO TEMPO

Si riparte con due cambi nel Giulianova: dentro Agostini e Barlafante per Massetti e Giglio, Donatangelo scala in mezzo al campo

2’20’’ BARLETTA Che torna a farsi pericoloso con Scaringella: scatta sul filtrante di Lattanzio e calcia, sul fondo;

6’25’’ BARLETTA Altra potenziale occasione sulla testa del 28, imbeccato da Strambelli: Boccanera para sul primo palo;

11’20’’ SOSTITUZIONE GIULIANOVA Cambia ancora il Giulianova: fuori Finizio, in attacco c’è De Filippo;

22’ BARLETTA A metà ripresa sfiora la magia dell’anno Nicola Strambelli: ne mette a sedere tre con una finta di corpo e angola con il destro, sfiorando il palo a Boccanera battuta. Applausi scroscianti dal Puttilli per la giocata del 10;

23’30’’ GIULIANOVA Dall’altra parte prova a fare tutto da solo Barlafante: ne salta due e calcia dal limite, traiettoria altissima sulla traversa;

25’ SOSTITUZIONE BARLETTA Cambia anche de Candia: fuori Scaringella, dentro Lopez

28’30’’ GIULIANOVA Lavora bene la coppia di attaccanti varata da Cappellacci: De Filippo per Cesario, tentativo al volo e Staropoli tocca in corner;

37’ BARLETTA Che stringe i denti di fronte all’avanzata abruzzese e prova a pungere in contropiede: clamoroso il 5 contro 2 sprecato all’82’, provvidenziale il recupero di Esposito;

48’ PAREGGIO GIULIANOVA la beffa per i biancorossi è però dietro l’angolo: nel terzo dei cinque minuti di recupero Barlafante trova uno spazio a destra e crossa, Cesario calcia e De Filippo in area piccola trova il tocco che batte Staropoli. 1-1 per la gioia dei 360 tifosi giuliesi arrivati in Puglia. Testa al ritorno in calendario mercoledì 26 marzo al Fadini. Prima il Barletta dovrà confrontarsi con il terzultimo atto di un campionato già vinto con la trasferta di domenica prossima sul campo dell’Atletico Acquaviva;

IL TABELLINO DI BARLETTA-GIULIANOVA 1-1:

BARLETTA (3-4-1-2): Staropoli; Pinto, Montrone (33’ pt Bayo), Lobosco; Turitto, Mariani, Bernaola, Lavopa; Strambelli; Scaringella (25’ st Lopez), Lattanzio. A disposizione: Massari, Casella, Parisi, De Pinto, Leone, Rotondo, Dicuonzo. Allenatore: De Candia.

GIULIANOVA (4-3-3): Boccanera; Donatangelo, Esposito, Scognamiglio, Mbaye; Tonelli (22’ st Cesario), Ceccani, Carbonelli; Giglio (1’ st Agostini), Finizio (12’ st De Filippo), Massetti (1’ st Barlafante). A disposizione: Cerroni, Mesisca, Sarno, Venditti, Pomposo. Allenatore: Cappellacci.

ARBITRO: Capelli di Mantova

ASSISTENTE 1: Marchei di Ascoli Piceno

ASSISTENTE 2: Vatiero di Agropoli

IV UFFICIALE: Aurisano di Campobasso

NOTE. Angoli: 3-7. Ammoniti: 41’ pt Donatangelo (G), 21’ st Tonelli (G), 31’ st Esposito (G). Recupero: 2’-5’.

RETI: 21’ pt Bernaola (B), 48’ st De Filippo (G).