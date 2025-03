Tesori nascosti o poco conosciuti, chiese spesso inaccessibili, palazzi che raccontano la storia del territorio che li ospita, panorami mozzafiato sulla Murgia e la valle dell’Ofanto. Un patrimonio culturale e naturalistico da scoprire durante le giornate FAI di Primavera, in programma nella provincia Bat sabato 22 e domenica 23 marzo. Nel Palazzo San Domenico di Barletta la presentazione delle iniziative in programma, alla presenza dei giovanissimi ciceroni che guideranno i partecipanti alla conoscenza di alcuni tra i luoghi più affascinanti di questa terra.

Barletta è anche interessata dalla campagna nazionale del FAI “I luoghi del cuore” con la candidatura di Villa Bonelli. Occupare i vertici della classifica di questo speciale censimento permetterebbe di ricevere un contributo economico utile a riportarla ai fasti di un tempo. Attualmente Villa Bonelli occupa il 21esimo posto in Italia ed il quarto in Puglia. Per questo l’invito dei volontari del Fondo Ambiente Italiano è a sostenere questa candidatura partecipando alla votazione sul sito dedicato ai luoghi del cuore.

L’intervista a Giulia Mastrodonato, capodelegazione FAI della Bat.