Ancora ladri in azione nel centro di Barletta. Ad essere colpito, questa volta, è un salone da parrucchiera in via Geremia di Scanno. I malviventi hanno portato via tutto ciò che poteva avere valore: piastre, phones e prodotti specifici per capelli, ordinati da pochi giorni, del valore di 2mila euro. Nella stessa strada, tre mesi fa, un tentativo di furto in un negozio di abbigliamento.

«In poche settimane, e nella stessa zona, si contano almeno una decina di episodi simili» denunciano i commercianti, sempre più preoccupati per l’escalation di furti ai danni della categoria. La polizia indaga sull’accaduto.