Prosegue l’attivazione dei nuovi ambulatori distrettuali relativi al PNES (Programma Nazionale Equità nella Salute) previsto nell’Accordo di Partenariato dell’Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021-2027. Al momento ne sono già stati avviati sei oltre alla Farmacia Territoriale.

Per fare il punto della situazione e presentare alla stampa le progettualità avviate dall’Asl Bt in merito al Programma Nazionale Equità nella Salute – Contrastare la povertà sanitaria, lunedì 24 marzo alle ore 10, presso il Polo Universitario a Barletta, ci sarà un incontro a cura del dott. Domenico Spinazzola, Direttore D.S.S. n. 4, responsabile dell’attuazione del PNES per la Asl Bt.

Interverranno, per i saluti istituzionali, la Direttrice Generale Asl Bt dott.ssa Tiziana Dimatteo, il Viceprefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani dott.ssa Ilenia Piazzolla ed il Direttore Sanitario Asl Bt dott. Alessandro Scelzi.

All’incontro sono invitati anche tutti i referenti dei servizi sociali delle 10 città della provincia di Barletta-Andria-Trani.

Il programma PNES, finalizzato a fornire assistenza alla popolazione in condizione di bisogno socio-economico, si pone l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari e renderne più equo l’accesso in sette Regioni italiane: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

L’area di intervento “Contrastare la povertà sanitaria”, ci cui l’INMP (Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà) è organismo intermedio, ha l’obiettivo di ridurre le barriere di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari per le persone vulnerabili dal punto di vista socio-economico, mediante il paradigma della sanità pubblica di prossimità, dell’inclusione attiva, dell’integrazione sociosanitaria e di comunità.