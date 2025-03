«In un momento importante per il nostro territorio, esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni al Governo di Giorgia Meloni e al Ministro della Cultura Alessandro Giuli per il prestigioso riconoscimento degli Archivi di Stato di Barletta e Trani come sedi provinciali. Questo riconoscimento, che attribuisce a entrambe le sedi pari dignità e indipendenza, segna un passo fondamentale per la valorizzazione della nostra storia». Lo scrivono in una nota congiunta l’europarlamentare Francesco Ventola e la deputata Mariangela Matera, entrambi di Fratelli d’Italia, in merito alla querelle sugli Archivi di Stato di Trani e Barletta. Per entrambe è arrivato il pari riconoscimento.

«Da tempo, come rappresentanti di questo territorio, ci siamo impegnati in un lavoro silenzioso ma costante, convinti che Barletta e Trani meritassero il giusto riconoscimento per la loro importanza storica e culturale. L’iter che ha portato a questo risultato non è stato facile, ma la perseveranza e la determinazione di tutti coloro che hanno lavorato in questa direzione hanno finalmente trovato la giusta attenzione. In questo contesto, il Ministero della Cultura, sotto la guida attenta e sensibile del Ministro Giuli, ha dimostrato un impegno concreto nei confronti delle esigenze del nostro territorio.

Un riconoscimento di questa portata non solo valorizza la memoria storica di Barletta e Trani, ma rappresenta anche un ulteriore tassello per il completamento degli uffici periferici dello Stato nella nostra provincia. La decisione di attribuire a queste due storiche città la pari dignità e indipendenza nel contesto degli Archivi di Stato risponde finalmente alle legittime richieste della comunità locale e dei tanti cittadini che da anni chiedevano attenzione per il patrimonio archivistico e culturale della nostra terra.

Un ringraziamento particolare va al Ministro Giuli per l’attenzione che ha dedicato a questo dossier e per il suo impegno nel rispondere alle istanze provenienti dal nostro territorio. Questo riconoscimento rappresenta un segno tangibile della vicinanza del Governo alle realtà locali.

Continueremo a lavorare con la stessa determinazione per fare in modo che il nostro territorio, ricco di storia e di cultura, possa crescere e svilupparsi nel pieno rispetto delle sue tradizioni».