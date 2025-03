Nella giornata di giovedì 20 marzo, l’artista Giacomo Borgiac è intervenuto tempestivamente per rimuovere le scritte vandaliche che avevano deturpato il murale dedicato a Pietro Mennea, situato sulla salita che costeggia la linea ferroviaria di Barletta, tra via Alvisi e via Vittorio Veneto. Grazie alle segnalazioni dei cittadini, Borgiac ha ripristinato l’opera, riportandola al suo originario splendore in poche ore.

Il murale, realizzato nel 2020 dallo stesso Borgiac, raffigura il campione azzurro, nel momento iconico dello scatto durante la finale dei 200 metri alle Olimpiadi di Mosca del 1980. In quella storica gara, Mennea conquistò la medaglia d’oro dopo un’emozionante rimonta su Allan Wells, scrivendo una delle pagine più gloriose dello sport italiano.

Purtroppo, nella mattinata di mercoledì 19 marzo, ignoti vandali avevano imbrattato l’opera con scritte, suscitando sdegno e disapprovazione nella comunità locale. Tuttavia, la pronta risposta di Borgia ha permesso di cancellare rapidamente le tracce del vandalismo, restituendo alla città un simbolo di orgoglio e identità. Un esempio positivo di come l’arte e la comunità possano unirsi per contrastare atti incivili e preservare la bellezza e la storia condivisa.

A cura di Giacomo Colaprice