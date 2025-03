Acquaviva domani, Giulianova mercoledì, sempre in trasferta: impegno da onorare il primo, impegno sicuramente più importante nell’economia complessiva della stagione, invece, il secondo. Sono sempre settimane “piene” quelle del Barletta. Ne restano tre da giocare in campionato per la “regina” di Eccellenza. Si comincia domani, al “Giammaria”, sul campo della più incredibile delle rivelazioni della stagione, quell’Atletico Acquaviva, reduce dal pari di giovedì nel recupero di Racale, che con i gradi di matricola è artefice del proprio destino nella lotta per un piazzamento playoff. E l’attuale quarto posto è ancora migliorabile. I biancorossi di Pasquale de Candia, invece, hanno come obiettivo nel segmento finale di stagione quello di completare il “triplete” con la Coppa Italia Dilettanti anche a livello nazionale. Molto dipenderà dalla semifinale di ritorno contro il Giulianova: al “Rubens Fadini”, mercoledì, con fischio d’inizio previsto alle ore 20.30, si ripartirà dall’1-1 dell’andata al “Cosimo Puttilli”. Scatta da domani, intanto, l’obbligo di contemporaneità: fischio d’inizio su tutti i campi previsto alle ore 15. Non esistono partite senza “peso specifico”, alla luce di una lotta sempre viva tra playoff e salvezza. È artefice del proprio destino il Canosa, che deve battere il Massafra al “San Sabino” per custodire questo privilegio. Spera nei playoff anche il Bisceglie, che deve rialzare la testa dopo la sconfitta interna con il Bitonto e ha l’obbligo di vittoria sul campo del già retrocesso Ginosa: occhio ai tarantini, però, reduci dal colpaccio nel domicilio della vice capolista Galatina. Posta in palio importantissima a Modugno: Bitonto per la salvezza, Polimnia per il miglior piazzamento in griglia playoff. Novanta minuti fondamentali per la conferma della categoria per Uc Bisceglie – al “Di Liddo” arriva l’Atletico Racale – Corato, di scena al “Cezzi” contro il Novoli, e Nuova Spinazzola, che ospita a Ruvo il Brilla Campi. Completano il programma della 36esima giornata di Eccellenza i seguenti abbinamenti: Gallipoli-Foggia Incedit, Manduria-Arboris Belli e Molfetta-Galatina.