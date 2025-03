Vincono le motivazioni, vince l’Atletico Acquaviva ormai in odore di Play-off. Cade 3-1 un Barletta in formato baby e con la testa già a Giulianova, cade sotto i colpi di un Daniele Pellegrini semplicemente fantastico.

Chiaro il pensiero al Giulianova di De Candia: rispetto all’undici che ha sfidato gli abruzzesi in settimana gioca il solo Turitto a destra. Prima assoluta da titolare sul versante opposto per il 2007 Flavio De Pinto, uno dei 6 under in campo. L’esperienza offensiva la mette Lopez, fuori dai radar Strambelli, Lobosco e l’infortunato Montrone.

Continua a volare sulle ali dell’entusiasmo l’Atletico Acquaviva, i ragazzi di Leonino sono a una manciata di punti da una qualificazione ai play-off impensabile in griglia di partenza. Tridente offensivo con Marasciulo e Pellegrini ai lati di Bongermino, in mezzo al campo l’infaticabile capitan Gernone.

Sette minuti e l’Acquaviva dà la prima spallata alla partita: Pellegrini dimenticato dalla difesa ha il tempo di prendere la mira e battere Massari, è 1-0 con l’ottavo centro stagionale dell’ala 2005. Sterile la risposta biancorossa, Turitto ha un po’ di spazio, interessante l’assist ma Lopez ci arriva con un pizzico di ritardo.

Si gioca parecchio sotto ritmo, al Barletta il possesso, all’Acquaviva le azioni più pericolose: l’intercetto di Guglielmi apre uno spiraglio a Bongermino, botta dal limite che sfiora il montante alla destra di Massari.

Nella ripresa De Candia testa le condizioni di Giambuzzi dopo l’ultimo infortunio, poi toccherà a Lavopa e Scaringella. Chi non cambia è l’Acquaviva, Bayo lento nel ripiegamento, Pellegrini arma il destro telecomandato e fa 2-0. Gol davvero bello e doppietta ma non ha ancora finito

Dall’altro lato è Di Cuonzo a metterci maggiore personalità, si mette in proprio, punta la porta ma destro non scarico. Chi è indiavolato è Pellegrini, altra incursione, botta sul primo palo, Massari gli nega per ora la tripletta.

Fatica in fase di non possesso il Barletta, Guglielmi calcia di prima intenzione, si difende come può Massari. Ai biancorossi di certo non mancano le soluzioni offensive, il traversone di Lavopa arriva in qualche modo a Di Cuonzo che la mette sotto le gambe di Sanrocco, 2-1 al 73esimo.

Si fa più intraprendente la manovra ma l’Acquaviva continua ad andare a nozze negli spazi: Asselti attiva il turbo a sinistra, a centro area non può che esserci Pellegrini, è la sua domenica, palla in buca d’angolo e tripletta. Sale in doppia cifra in un pomeriggio da incorniciare nella sua giovane carriera.

Termina 3-1, l’Atletico Acquaviva fa un balzo enorme in classifica salendo al terzo posto a due tornate dal termine. La qualificazione ai play-off è ora tutta nelle mani del gruppo guidato da Cosimo Leonino.

Per il Barletta la seconda sconfitta consecutiva non distoglie l’attenzione dal reale obiettivo: mercoledì in Coppa Italia Eccellenza c’è la semifinale di ritorno sul campo del Giulianova. Si riparte dall’1-1 dell’andata. Domenica poi il saluto al Puttilli contro il Gallipoli, per l’Atletico Acquaviva trasferta in casa del Brilla Campi.

Articolo a firma di Michele Di Vincenzo