“Dopo un’attenta riflessione, rassegno le mie dimissioni dalla carica di Presidente della VII Commissione Consiliare Permanente Ambiente, Verde Pubblico e Servizi Pubblici.

Questi due anni e mezzo di presidenza mi hanno offerto esperienze preziose e la possibilità di confrontarmi direttamente con le sfide ambientali che Barletta affronta quotidianamente. Sfide che riguardano l’intera comunità e il futuro della nostra città.

Ho dedicato particolare attenzione alle preoccupazioni dei cittadini che vivono nelle zone prossime all’area industriale di via Trani, e non solo, dove sono ben note le problematiche di natura ambientale e sanitaria, segnalate ormai con frequenza quasi quotidiana. In particolare, mi riferisco: alle copiose deposizioni di polveri di origine e natura ancora non ufficialmente accertate, all’inquinamento acustico di tipo industriale persistente anche nelle ore notturne e alle ricorrenti molestie olfattive che affliggono i residenti.

A queste si aggiunga anche il già accertato inquinamento delle falde acquifere, con livelli di cromo esavalente 80 volte superiori ai limiti consentiti, per il quale si pretende, paradossalmente, una conferma della conferma, e persino una conferma da parte del potenziale responsabile, prima di procedere con azioni che restano comunque indefinite.

Tali criticità non solo compromettono gravemente la qualità della vita dei residenti, nella loro quotidianità, ma sollevano fondate preoccupazioni sugli effetti a lungo termine per la salute pubblica e l’integrità dell’ecosistema locale. Ho sempre sostenuto con fermezza che questi problemi richiedano un’attenzione specifica e interventi mirati, ma constato che invece si cerca di diluirli in rassicuranti medie statistiche, tecnicamente ineccepibili ma totalmente disconnesse dalla realtà vissuta dai cittadini di quelle aree.

Il mio impegno come Presidente si è spesso esteso ben oltre le funzioni previste, operando anche in assenza di adeguato supporto tecnico-amministrativo, ma che per senso di responsabilità verso la cittadinanza e il territorio ho sempre portato avanti con dedizione.

Questo lavoro è stato possibile anche grazie all’impegno e alla collaborazione degli altri componenti della VII Commissione e delle associazioni operanti sul territorio, che hanno contribuito con il loro apporto costruttivo al dibattito e all’analisi delle problematiche ambientali della nostra città. Tuttavia, quando l’impegno viene sistematicamente vanificato, continuare a lavorare diventa non solo frustrante, ma anche controproducente.

La recente assegnazione dell’importante e complessa delega assessorile all’Ambiente, avvenuta per evidenti ragioni di equilibri politici piuttosto che per competenze specifiche in materia, rappresenta un ulteriore segnale di come le reali esigenze del territorio vengano subordinate ad altre priorità. Pur riconoscendo che ogni nuovo incarico richiede tempo per produrre risultati concreti, non posso nascondere le mie preoccupazioni. Mi auguro sinceramente che i fatti possano smentirle. Non intendo assolutamente continuare a legittimare, nel mio ruolo di Presidente della Commissione Ambiente, dinamiche istituzionali che, dietro una parvenza di operatività, tendono in realtà a lasciare tutto immutato, mirando più alla “sopravvivenza” politica che alla risoluzione dei problemi.

Ritengo che continuare a ricoprire questa carica nelle attuali condizioni significherebbe avallare un approccio alla gestione ambientale che non condivido e contro il quale intendo esprimere ferma opposizione con le mie dimissioni dal ruolo di Presidente. Nonostante tutto, continuerò il mio impegno come componente della VII Commissione, proseguendo a portare avanti con determinazione le battaglie ambientali che ho sempre sostenuto, ma senza le limitazioni e le responsabilità istituzionali che il ruolo di Presidente comporta.

Mi auguro che Barletta affronti finalmente con determinazione le sue sfide ambientali, senza rinvii né compromessi. La salute dei cittadini e la qualità dell’ambiente non possono essere sacrificate in nome di narrazioni rassicuranti ma distanti dalla realtà.

Auguro sincero buon lavoro a chi mi sostituirà in questo importante ruolo, con la speranza che possa operare con indipendenza e determinazione, mettendo al centro le vere esigenze ambientali della nostra città”.

Ing. Patrizia Mele

(Consigliere Comunale di Forza Italia)