L’atto d’indirizzo approvato dal Consiglio Comunale di Barletta in occasione dell’approvazione del Bilancio di Previsione ci dà speranza ma l’assenza di una copertura finanziaria ci lascia scettici sul futuro. Sicuramente tutto questo non è sufficiente rispetto alla gravità della situazione nella quale siamo costretti a lavorare.

È quanto sostengono il presidente Ruggiero Cristallo e i soci di ASSINPRO (Associazione Industriali Sesta Provincia Pugliese).

Qualche mese fa, ricorderete, della conferenza stampa indetta dalla nostra Associazione su invito dell’amministratore di COFRA S.r.l., Giuseppe Cortellino.

Siamo a ringraziare il sindaco di Barletta, Cosimo Damiano Cannito e tutte le forze politiche di maggioranza che hanno votato l’indirizzo politico/amministrativo.

Le zone industriali di via Trani e di via Callano, per diversi tratti sono sprovviste di “fogna bianca” per il deflusso dell’acqua piovana e, in alcuni casi, anche di “fogna nera”. In alcune zone manca finanche la pubblica illuminazione.

Tale situazione rappresenta un notevole disagio per le imprese operanti nelle suddette zone industriali (soprattutto nelle ore lavorative) oltre che per i residenti.

Con questo provvedimento l’Amministrazione s’impegna ad avviare tali lavori, mai realizzati nella nostra città, in 60 anni, dalle precedenti Amministrazioni Comunali.

Auspichiamo che si possano stanziare ben presto i fondi necessari per dare concretezza agli impegni assunti con gli imprenditori. Confidavamo nello stanziamento di almeno 100/150mila euro come punto di partenza e per dare un segnale concreto. Ci auguriamo si possa fare attraverso una variazione di bilancio.

Consapevoli dei costi e della portata dei lavori, oltre che delle ristrettezze economiche dei comuni, l’auspicio è che si possa raggiungere questa svolta epocale, determinante per la sopravvivenza delle aziende esistenti e di chi vorrà allocare le proprie imprese nella zona industriale di Barletta.